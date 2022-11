Riforma pensioni 2023/ Decisione presa: “Quota 41 light” ma solo per un anno

Rassegniamoci all’idea che la riforma pensioni del 2023 non ci sarà. O meglio, l’unica soluzione davvero possibile – ad un mese dalla conclusione di quest’anno – è di trovare una opzione che possa essere adattata in via temporanea, ma non definitiva.

Lo scalone previdenziale Quota 102 ai tempi proposto da Draghi, da un lato favorirebbe tutti coloro che vorrebbero evitare il ritorno alla Fornero, dall’altro però, si traducerebbe in un assegno pensionistico a partire da 67 anni d’età (minimo).

Riforma pensioni 2023: Meloni adegua l’unica soluzione possibile

Nonostante anche Giorgia Meloni sa che non ci sarà nessuna riforma pensioni del 2023, ci sarebbe una (ma anche l’unica), soluzione applicabile soltanto per l’anno a seguire, con l’obiettivo di temporeggiare ed evitare le potenziali conseguenze del ritorno alla Legge Fornero.

A dire la sua in una intervista a Repubblica, è il politico italiano della Lega Nord, Claudio Durigon, il quale sostiene:

“Avremo una Quota 41 con 61 o 62 anni per il solo 2023, come misura ponte verso la riforma organica che faremo il prossimo anno. Spenderemo meno di 1 miliardo per agevolare 40-50mila lavoratori. Pensavamo anche a un bonus per chi resta a lavorare, ma la prudenza di bilancio ci induce a rinunciare“.

“Quota 41 ci sarà e questo è importante. La stiamo studiando nei dettagli con la ministra del Lavoro Marina Calderone e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti“.

Quota 41 light è la soluzione che attualmente è stata pensata di introdurre come “riforma pensioni del 2023”. Nonostante non sia una vera e propria riforma previdenziale, resta un’ottima strategia per temporeggiare e prender tempo per trovare una soluzione migliore.

Governo e sindacati vorrebbero concentrarsi maggiormente su una nuova riforma previdenziale, i problemi odierni però, non lo permettono. Carovita, aumenti dei costi delle bollette e inflazione alle stelle, sono le problematiche a cui pensare in un momento così difficoltoso.

Le poche risorse economiche rimaste, non andranno ad una riforma pensioni 2023, bensì a delle misure più cautelative nei confronti dell’economia odierna.

