Riforma pensioni 2023/ Decreto lavoro ‘ufficiale’, ecco le due novità importanti

Quello che pensavamo sulla riforma pensioni 2023, finalmente prende forma. Il nuovo decreto lavoro ha apportato l’ufficialità di quello che stiamo per annunciare: la proroga dei contratti d’espansione, e le nuove finestre per poter accedere all’Ape sociale.

Mentre Salvini continua la lotta per Quota 41, attualmente ci sono delle decisioni più concrete e già ufficializzate. I contratti di espansione (che faranno uscire alcuni lavoratori cinque anni prima rispetto alla naturale scadenza), sono stati prorogati per altri due anni, dunque fino al 2025.

Riforma pensioni 2023: tutte le novità ufficiali

La bozza del decreto riguardo la riforma pensioni 2023, è in attesa di approvazione. Abbiamo parlato di “ufficialità”, solo perché rispetto a quando si trattava soltanto di ipotesi, adesso quanto scritto sopra è stato messo per iscritto.

Dunque si confermerebbe la proroga dei contratti di espansione, che dovrebbero terminare nel 2025. Fino ad allora, vige la possibilità di adesione soltanto per quelle imprese che hanno un minimo di 50 dipendenti.

Vale anche il caso di aziende in franchising o distribuite in più sedi, che potrebbero conteggiare insieme i suoi dipendenti (purché si raggiunga il numero minimo di 50 risorse), ma che lavorano per un’unica finalità e che propongono gli stessi prodotti/servizi.

Un obbligo delle aziende, è quello di pianificare (per i gruppi di lavoro), i turni da rispettare. Questo gli consentirà di ampliare lo spazio temporale, al fine di poter stabilire quali lavoratori potranno abbandonare anticipatamente (fino a 5 anni prima), il mondo del lavoro.

Ape sociale

Nel Decreto Lavoro, la presentazione dell’ape sociale resterebbe la stessa. Le domande dovranno esser spedite rispettivamente, entro il 31 marzo e il 15 luglio, o comunque, entro e non oltre il 30 novembre dell’anno di interesse.

Varia qualcosa in tema “ricongiunzioni“, il cui rendimento in favore della gestione (al momento fissato al 4,5% annuo), varia in base al rendimento del sistema contributivo, con media quinquennale del tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo.

Due novità importanti quelle della riforma pensioni 2023, che ha portato con sé diversi umori tra i lavoratori, tra cui con maggioranza “positiva”.











