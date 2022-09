Riforma pensioni 2023/ DForza Italia e una nuova quota 104

Forza Italia dovrà lavorare sulla riforma pensioni del 2023, anche se le difficoltà non mancano. Tra la questione legata al caro energia e tra le proposte per evitare la Fornero. potrebbe tornare utile la coalizione con la Lega Nord di Matteo Salvini per giungere ad una conclusione concreta.

Il problema più grande da affrontare è legato alle priorità del Governo, che nonostante la previdenza sociale sia un tema scottante, allo stesso tempo le esigenze momentaneamente sarebbero altre.

Nuova riforma pensioni per il 2023 poco probabile

Nonostante il compito della prossima riforma pensioni spetti a Giorgia Meloni, uscita vincente dalle urne tenutesi il 25 settembre 2022, i tempi per formularne una nuova sarebbero molto ristretti.

Qualora non si trovasse una soluzione concreta, che al momento sarebbe quella di prorogare Quota 102 (consapevoli del rischio di esaurire i fondi delle casse di Stato), tornerebbe in vigore la Fornero.

In un momento dove un partito politico è appena uscito vincente, l’ultima cosa che vorrebbe sarebbe quella di rischiare per esser criticato fin da subito. Prorogare Quota 102 sarebbe un rischio molto grosso, perché potrebbero esaurirsi i fondi delle Casse dello Stato.

La Lega lotta sulla riforma pensioni al fine di inserire Quota 41, permettendo ai lavoratori di uscire dal lavoro dopo aver versato almeno 41 anni di contributi (indipendentemente dall’età anagrafica).

Forza Italia potrebbe far nascere una nuova quota 104. Ad impattare gravemente su entrambi i fronti sono i costi necessari da affrontare. Quota 41 comporterebbe una spesa pari a 4 miliardi di euro.

Soldi che in questo momento di grave crisi e difficoltà economica, potrebbe essere una vera e propria stangata ai danni di uno Stato in apparente confusione e caos.

Durante l’anno 2021 i pensionati si attestavano a 16 milioni, con un costo totale lordo di 312 miliardi di euro (+1,55% rispetto all’anno precedente, 2020).

La cifra mensile percepita (in media), è di 1.620€, mentre oltre un italiano su tre (il 32% rispetto al totale), non riuscirebbe a percepire neanche 1000€ al mese.











