Riforma pensioni 2023/ Dissapori per Opzione Donna: Milleproroghe potrà salvarci?

I giochi e le decisioni prese con la riforma pensioni del 2023 son presto terminati. La manovra è già arrivata al culmine dei suoi giorni, dove in Parlamento si discute dell’esito finale di quel che fino ad oggi è stato trattato e stabilito dal Governo e dalle parti sociali.

Si tratta nello specifico, della riforma pensionistica che avremo negli anni a seguire. Oltre a quella provvisoria del 2023, il 19 gennaio del nuovo anno, le parti sociali dovrebbero incontrarsi con il Governo, per poter discutere di come superare definitivamente la Legge Fornero.

Riforma pensioni 2023: stretta su Opzione Donna

Le regole da rivedere sulla riforma pensioni del 2023 sono tante. Dal bonus Maroni (concesso a chi pur avendo i requisiti di Quota 103, decide di non uscire dal lavoro) ad Opzione Donna, il cui intervento al momento risulta esser troppo debole.

Nonostante i dissapori di esponenti politici e parti sociali, Opzione Donna al momento (soltanto per l’anno 2023), avrà le regole di cui abbiamo sempre discusso: ricalcolo contributivo dell’assegno e uscite anticipata soltanto se la donna lavoratrice dipendente, ha 58 anni (mentre 59 se risulta “autonoma”), e 35 anni di contributi versati.

Oppure, l’uscita dal lavoro sarà concessa a specifiche categorie, come donne licenziate, caregiver oppure chi ha una invalidità civile pari o oltre al 74%, avendo 60 anni di età.

Si riduce a 59 anni in caso di un figlio, a 58 se si hanno due o più figli. Una simile restrizione stringe a sua volta la platea di beneficiarie, che sembrerebbe ammontare a circa 2.900 lavoratrici.

Il problema principale – come chiunque potrebbe supporre – è legato all’argomento “costi“. Infatti, secondo il Governo una delle soluzioni possibili sarebbe quella di modificare il Decreto Milleproroghe, messo in atto il 21 dicembre 2022.

Una soluzione più economica rispetto alla proroga secca, ma che non è propriamente a costo zero. Resta da comprendere in che modo si possa ritoccare l’Opzione Donna contenuta nella riforma pensioni del 2023.











