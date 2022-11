Riforma pensioni 2023/ Due mesi rimanenti: quando tornerebbe la Fornero?

Se la riforma pensioni del 2023 non dovesse avere una svolta, tornerà in vigore la riforma pensioni della Fornero. Molti lavoratori, per altro preoccupati, si chiedono qualora il nuovo Governo non riuscisse a trovare un’alternativa, da quando entrerà in vigore quella che un tempo era definita “riforma pensioni Fornero”.

I tempi sono molto stretti, al Governo Meloni resterebbero soltanto due mesi per inventare una nuova riforma, tutto novembre e tutto dicembre. Anche Quota 102 è prossima alla scadenza, motivo per cui è necessario se non indispensabile, inventarsi qualcosa al più presto.

Riforma pensioni 2023: il programma del Governo

Al momento, non esiste nessuna soluzione concreta sulla riforma pensioni del 2023. Se dessimo uno sguardo al programma elettorale, dove ha cooperato anche il centrodestra, al suo interno vi è la proposta di “Innalzamento delle pensioni minime, sociali e di invalidità“.

Tutte parole che attualmente non trovano concretezza, visto che il nuovo Governo ha altre priorità a cui pensare, come ad esempio contrastare l’inflazione e il caro vita con conseguenze innalzamento della spesa in bolletta.

La Legge Fornero, qualora non venisse pubblicata nessuna nuova riforma, tornerebbe in vigore a partire dal 1° gennaio del 2023.

Marina Elvira Calderone, dal 2022 ministro del lavoro e delle politiche sociali nel governo Meloni, ha fatto sapere che occorrerà sentire anche le parti sociali, che sono preoccupate di quanto potrebbe accadere con lo stop dei canali attualmente attivi, Opzione Donna, Ape Sociale e Quota 102.

La conseguenza più grande sarebbe l’innalzamento della soglia di pensionamento. A far leva su una possibile soluzione, vi è l’idea di Giorgia Meloni, che vorrebbe promuovere la flessibilità di uscita dal lavoro.

Nel programma di Fratelli di Italia d’altronde, si legge:

“Flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso facilitato alla pensione, favorendo al contempo il ricambio generazionale. Stop all’adeguamento automatico dell’età pensionabile all’aspettativa di vita. Rinnovo della misura “Opzione donna”. Un sistema pensionistico che garantisca anche le giovani generazioni e chi percepirà l’assegno solo in base al regime contributivo. Ricalcolo, oltre un’elevata soglia, delle “pensioni d’oro” che non corrispondono a contributi effettivamente versati. Adeguamento delle pensioni minime e sociali, per restituire dignità alle persone che vivono difficoltà quotidiane e rischiano di finire ai margini della società”.

