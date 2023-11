Riforma pensioni 2023/ Aiello (M5s): lotteremo per cancellare l’art. 33

LA CRITICA DI AIELLO AL GOVERNO

Domani le Acli di Bologna hanno organizzato una conferenza stampa in cui, tra le altre cose, si affronteranno le novità di riforma delle pensioni previste nella Legge di bilancio 2024 che ha iniziato il suo iter parlamentare. A Caltanissetta, invece, si terrà un’assemblea indetta dal sindacato Cisal e dalla federazione Siad-Csa per raccogliere le firme a supporto della proposta di legge di iniziativa popolare per il riscatto dei contributi figurativi per i lavoratori socialmente utili, in modo da evitare che abbiano pensioni molto basse. Intanto Davide Aiello, deputato del Movimento 5 Stelle, come riporta Ansa, promette battaglia per cancellare l’articolo 33 della manovra, con il quale si interviene sull’aliquota di rendimento della quota retributiva delle pensioni di alcune categorie di dipendenti pubblici. Secondo Aiello, il Governo “già dalla scorsa legge di Bilancio usa le pensioni degli italiani come un bancomat” e questo non va assolutamente bene.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon spiega che “piaccia o non piaccia, la riforma della professoressa Fornero è erosa. In via di superamento, come la Lega ha promesso. Entro la legislatura, manterremo un’altra promessa: la realizzazione di quota 41”. “Questa finanziaria non sarà quella della riforma pensionistica che noi vorremmo. Però è certamente quella che crea il percorso per arrivarci”, aggiunge il sottosegretario al Lavoro intervistato dal Corriere della Sera, evidenziando che “sulla flessibilità in uscita, semplicemente siamo di fronte alla possibilità di avere più pensioni al termine dell’anno. Nel 2024 saranno 17 mila, l’anno dopo 25 mila, pur avendo mantenuto la flessibilità. Una possibilità che prima non c’era”.

IL FOCUS SULL’APE SOCIAL

L’esponente leghista ricorda anche che l’Ape social “è stata mantenuta. Abbiamo aggiunto 5 mesi per la sostenibilità della spesa. Ma tutto questo ci dice che molti punti fondanti della Fornero sono in corso di superamento, l’Ape social nasce appunto per dare una flessibilità alla iniqua legge del Governo Monti. Non dimentichiamo anche la possibilità di riscattare 5 anni di contributi per formazione o per i periodi di discontinuità nel lavoro”. Sulla pensione contributiva anticipata a 64 anni sottolinea che “abbiamo alzato il requisito per gli uomini, 3 volte la minima, ma abbiamo abbassato a 2,6 volte la minima il requisito per le donne con figli. Un fatto di equità, dato che loro avevano più difficoltà a raggiungere la quota anche a causa dei contributi figurativi. Abbiamo offerto comunque una prospettiva di diminuzione”.

