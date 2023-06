RIFORMA PENSIONI 2023/ Durigon: obiettivo resta Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon ribadisce che “la riforma delle pensioni e il superamento della Fornero resta una priorità per la Lega e per questo Governo. Lo abbiamo detto, lo faremo. Abbiamo cinque anni davanti a noi. Il percorso è già partito con Quota 103 che resterà in vigore fino alla fine dell’anno. Il nostro obiettivo resta quello dei 41 di contributi a prescindere dall’età anagrafica. Presto capiremo su quante risorse possiamo contare. Sarà allora che riconvocheremo i sindacati per far ripartire i tavoli tecnici e analizzare le proposte che sono state presentate”. Il sottosegretario al Lavoro, intervistato da pensioniperutti.it, aggiunge che “Quota 41 si farà entro la fine della legislatura ma sono fiducioso sul fatto che potremo portare a casa la riforma anche prima”.

IL NODO DELLE RISORSE

Durigon evidenzia anche che occorre “consentire a chi ha lavorato una vita di poter andare giustamente in pensione, specie chi svolge un lavoro usurante. Allo stesso tempo, investire sui nostri giovani e aiutarli ad entrare nel mercato del lavoro”. A tal proposito, Durigon ricorda che “a breve arriverà in Parlamento il disegno di legge per promuovere l’occupazione delle nuove generazioni nella consulenza finanziaria, con una misura di defiscalizzazione”. “Aspettiamo di valutare la quantità di risorse che abbiamo a disposizione per il prossimo anno, ma la Riforma delle pensioni non è in discussione e andrà avanti, nel solco del lavoro che abbiamo avviato dal momento in cui ci siamo insediati. È un impegno che abbiamo preso con i nostri elettori e non intendiamo fare nessun passo indietro”, è la sua conclusione.

