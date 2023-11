RIFORMA PENSIONI 2023/ Durigon: passo ulteriore verso Quota 41 (ultime notizie 14 novembre)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Intervistato da ciociariaoggi.it, Claudio Durigon spiega che “sulle pensioni continuiamo a lavorare per il completo superamento della Legge Fornero. Nonostante questa non sia la finanziaria della riforma pensionistica, rappresenterà un passo ulteriore verso la ‘Quota 41’ piena, da attuare entro la fine della legislatura. Siamo riusciti a mantenere il requisito dell’età pensionabile restando nell’ambito di ‘Quota 103’, nettamente migliorativa rispetto alla situazione prospettata con ‘Quota 104’ con finestre. I vincoli, nell’ottica di un equilibrio generale della manovra, consentiranno comunque flessibilità in uscita. Ad esempio, abbiamo eliminato il requisito di dover maturare 1,5 volte la pensione minima per accedere a quella di vecchiaia”.

LE PAROLE DI BERTOLASO

Il sottosegretario al Lavoro parla anche della misura riguardante l’aliquota di rendimento della quota retributiva delle pensioni di alcuni dipendenti pubblici e riconosce che “ci sono delle criticità e le stiamo affrontando, anche nell’ottica di evitare che il ricalcolo dei rendimenti pensionistici spinga i medici ad optare per la pensione subito. Tema, tra l’altro, che non riguarda solamente i medici, ma, ad esempio, anche il personale degli enti locali. Il maxiemendamento sarà utile per affrontare queste e altre problematiche, alle quali stiamo lavorando in sinergia con gli altri ministeri. L’importante sarà trovare il giusto equilibrio e valorizzare ogni categoria professionale”. Intanto, come riporta Ansa, Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, fa sapere di aver avuto “garanzie precise e personali dal ministro dell’Economia che questo problema verrà superato e risolto”.

