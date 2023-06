Riforma pensioni 2023/ Le risposte che mancano dal Governo secondo la Uil

LE PAROLE DI PROIETTI

Intervistato da pensionipertutti.it, Domenico Proietti esprime un giudizio negativo sull’ultimo incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Infatti, evidenzia il Segretario confederale della Uil, “non c’è stata una risposta in merito alla questione del superamento della legge Fornero, che non permette l’accesso alla pensione prima dei 67 anni. Così come non c’è stata nessuna conferma sulla proroga di quota 103; il che vorrebbe dire avere come unico canale di uscita dal mondo del lavoro le anacronistiche regole imposte dalla Fornero”. Inoltre, “non c’è stata alcuna risposta neppure in merito alla pensione di garanzia per i giovani; altro tema su cui la Uil si batte con forza ormai da tempo, date le enormi difficoltà con cui i giovani riescono oggi a trovare un lavoro che sia stabile e duraturo e che permetta loro di versare in modo continuativo i contributi e per cui l’istituzione di una pensione di garanzia che copra i vuoti contributivi e che valorizzi i periodi di formazione e di disoccupazione risulterebbe fondamentale”.

Meloni: “Mes non difende interesse Italia”/ “Serve fondo sovranità Ue. Tassi BCE aumentano inflazione odiosa”

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon fa sapere che durante l’incontro con i sindacati di lunedì, il Governo ha spiegato ai sindacati che “sicuramente nella realizzazione del nuovo sistema pensionistico metteremo in campo un’azione per le donne, al 90% resterà Opzione donna, che però è uno strumento molto invasivo visto che prevede una decurtazione del 30% degli assegni. Però, sicuramente, già oggi con gli strumenti che abbiano possiamo dare ristori alle donne anche molto più esaustivi. Stiamo studiando anche questo: dobbiamo capire qual è lo strumento giusto da adottare”. Più in generale, il sottosegretario al Lavoro, intervistato dalla Stampa, spiega che “ai sindacati abbiamo illustrato tutte le azioni che si possono mettere in campo, da un minimo di garanzia, che può essere rappresentato dalla proroga che si può dare per assodata di Quota 103, ad altre misure che possiamo prendere”.

Generale Figliuolo nominato commissario ricostruzione in Emilia Romagna/ Bonaccini-Giani-Acquaroli i vice

LA PRECISAZIONE SU QUOTA 41

Riguardo Quota 41, “se sarà fatta quest’anno o comunque il prossimo lo vedremo. Ma sia come Lega che come governo vogliamo senz’altro portare a casa questo risultato”. Durigon sottolinea anche che “è da un po’ che ho incarichi di governo e non ho mai visto a giugno fare incontri definitivi su temi che riguardano la legge di bilancio che si presenta a fine anno. È vero che c’è il Def che dà un indirizzo e poi c’è la Nota di aggiornamento, ma poi neanche questa riesce a dare indicazione del tutto pertinenti rispetto ai provvedimenti che si vanno ad adottare. Pretenderlo lascia un po’ basiti”. Quindi, “prima bisogna capire la consistenza delle risorse e conoscere la sostenibilità delle varie misure e poi possiamo dare le risposte migliori”.

Fabio Panetta nominato Governatore di Bankitalia/ Cdm avvia l'iter: chi è l’economista membro BCE

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA