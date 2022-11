Riforma pensioni 2023/ È ufficiale: ecco chi potrà andare e le parole di Durigon

Il Governo Meloni ha provveduto alla riforma pensioni del 2023. O meglio, non abbiamo ancora nessuna novità definitiva, ma quanto meno è stata rimpiazzata una soluzione temporanea dalla durata di un solo anno. In questo modo abbiamo già evitato il ritorno alla riforma pensioni della Fornero.

Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fatto sapere a SkyTg24 che trovare una soluzione previdenziale oggi, sarebbe stato pressoché impossibile o comunque affrettato. Ma cosa dobbiamo aspettarci nel 2024?

Riforma pensioni 2023: cosa aspettarsi nel 2024?

Sapevamo già che la riforma pensioni del 2023 non sarebbe arrivata in via definitiva. Sulla questione è intervenuto Claudio Durigon, che nell’intervista a SkyTg24 ha dichiarato:

“Fare le cose di fretta avrebbe portato degli errori, non c’è solo la parte economica che pone dei limiti. Già in questa finanziaria possiamo andare nella direzione di quanto avevamo promesso in campagna elettorale. Noi proporremo una quota ponte che è Quota 41 che inizia con un paletto degli anni: questo credo che sia necessario perché una riforma pensionistica strutturale così complessa con tanti sistemi di fuoriuscita credo devono essere messi a regime con un confronto“.

Quindi nel 2023 la riforma pensioni concede ai lavoratori aventi almeno 62 anni di età e avendo versato minimo 41 anni di contributi, di poter uscire anticipatamente dal lavoro. Per questa manovra il Governo ha predisposto 700 milioni di euro.

Nel 2024 come abbiamo accennato, si vuol evitare a tutti i costi il ritorno alla Riforma pensioni della Fornero, che prevedeva l’uscita dal lavoro a 67 anni. Un’età troppo avanzata, soprattutto per alcune mansioni usuranti che costringerebbero chiunque o quasi, a dover mollare molto prima.

La riforma pensioni del 2023 poteva prevedere la proroga di Ape Sociale e Opzione Donna. Due soluzioni che darebbe la possibilità di poter risparmiare un po’ di soldi, pur dando la possibilità a lavoratori e lavoratrici, di poter andare in stato di quiescenza anticipatamente.

