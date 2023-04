Riforma pensioni 2023/ Si riaccende il dibattito sul ruolo dell’immigrazione

LE PAROLE DI BONAFÈ E PAGNIELLO

La deputata del Pd Simona Bonafé evidenzia che “il Governo Meloni sulla gestione dei migranti continua ad essere in stato confusionale: se nel Def per il Governo gli immigrati vengono considerati una risorsa indispensabile, le scelte propagandistiche fatte fino a oggi, dalla criminalizzazione delle Ong alla cancellazione della protezione speciale, causano soltanto tragedie in mare e incentivano l’immigrazione irregolare. Servono al contrario politiche serie ed efficaci anche per andare incontro alla richiesta delle imprese di manodopera in settori strategici dell’economia e per garantire con il lavoro regolare la sostenibilità del sistema pensionistico alle nuove generazioni”. Intanto don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana, in un’intervista al Sir spiega che “anche se gran parte degli italiani percepisce i migranti come una minaccia noi diciamo con forza che il futuro si sta proponendo con forza alla nostra attualità. Altrimenti problemi come la denatalità o le pensioni, senza il contributo dei migranti, non si risolveranno”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FERRARI (CGIL)

“L’annuncio della ministra Calderone del rinvio del tavolo attivato all’inizio dell’anno a settembre e la mancanza di risorse nel Def dimostrano che non c’è alcuna volontà, non dico di fare interventi di riforma strutturale, ma nemmeno di confermare quelle poche misure, che abbiamo comunque considerato sempre insufficienti e parziali, contenute nell’ultima Legge di bilancio”. Così Christian Ferrari fa il punto della situazione sulla riforma delle pensioni in un’intervista a collettiva.it. Il sindacalista evidenzia anche che “le donne sono quelle che hanno subito gli effetti peggiori delle riforme previdenziali degli ultimi 15 anni. Ebbene, a fronte di tutto ciò vengono addirittura ristretti i pochi spazi di uscita anticipata che avevano con Opzione donna, peraltro con forti penalizzazioni economiche”.

L’AVVERTIMENTO AL GOVERNO

Il Segretario confederale della Cgil mette in guarda anche l’Esecutivo: “Sappiano che se l’idea è quella di riproporci in autunno l’ennesima quota, non lo accetteremo. Si continua a parlare di deroghe parziali e temporanee che non solo confermano la Fornero ma che sono sempre riferite a un target che corrisponde a quello dei lavoratori maschi e con una carriera continua in aziende medio-grandi. Da queste deroghe parziali rimangono sempre fuori i soggetti più fragili: giovani, donne e lavoratori di alcuni settori, come edilizia e agricoltura, che non riusciranno mai a raggiungere 41 anni di contributi necessari per accedere alla pensione. Insomma, i motivi per scendere in piazza sono non solo confermati, ma sempre più rafforzati col passare dei giorni”.

