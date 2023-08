Riforma pensioni 2023/ Paglini (Cisl): aumentare il numero di lavoratori attivi

LE PAROLE DI PAGLINI (CISL)

Secondo Massimo Paglini, Segretario generale della Cisl Belluno-Treviso, “se non cambieranno le prospettive demografiche, una società come la nostra, sempre più vecchia e con tassi di natalità sempre più bassi, dovrà allungare l’età di pensionamento e rivedere i meccanismi di calcolo dell’assegno pensionistico, per garantire i diritti acquisiti di chi è già in pensione a scapito di chi dovrà arrivarci. Non si potrà per questo prescindere da un raffreddamento dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni già in essere per garantire la sostenibilità di tutto il sistema finanziario pubblico”. Il sindacalista, come riporta lazione.it, evidenzia che “per garantire strutturalmente una prospettiva diversa è necessario che il numero dei lavoratori attivi superi quello dei pensionati o almeno lo equivalga, così da generare quel surplus (attivo) di valore prodotto dall’economia del Paese per garantire i diritti acquisiti di chi è già in quiescenza e non penalizzare ulteriormente chi dovrà arrivarci”.

Figliuolo: “alluvione Emilia Romagna, pronti primi 876 milioni”/ “Risarciremo tutti: 1,3 miliardi per urgenze

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Secondo Elsa Fornero, una Quota 41 con ricalcolo contributivo “non ha senso, rimanderebbe soltanto il problema a tra qualche anno. È una mina sulle pensioni del futuro, che scoppierà quando ci si accorgerà che – con tagli del 15-20% degli assegni – queste pensioni non saranno sufficienti. Se salute e condizioni di lavoro lo consentono, proseguire l’attività per qualche anno non è una condanna: permette di vivere serenamente la propria vecchiaia”. Dal suo punto di vista, inoltre, Opzione Donna dovrebbe essere “mantenuta e anzi liberata delle restrizioni che ha introdotto questo Governo, riducendola di fatto al lumicino. Ma sappiamo che ci sono alcuni ministri, in questo esecutivo, particolarmente affezionati alle ‘quote’, che sono anche assai maschilisti”. Giusto, invece, “lavorare sull’Ape sociale”.

SPY FINANZA/ I tagli in arrivo per i servizi pubblici italiani

L’IMPORTANZA DELLA FLESSIBILITÀ SOSTENIBILE

Intervistata da Repubblica, l’ex ministra del Lavoro spiega che in tema di riforma delle pensioni “le parole ‘flessibilità sostenibile’ sono cruciali. L’integrale dispiegamento del metodo contributivo, partito per tutti dal 2012, consentirà la flessibilità, con due paletti di sostenibilità. Il primo: la tua pensione te la sarai pagata tu. Se vuoi andare in pensione prima, lo fai con i contributi che hai versato. Il secondo: se la tua pensione fosse tanto bassa da non bastare, e sei in condizione di farlo, continuerai a lavorare. Qualcuno sostiene che è necessario ridurre il requisito minimo (un assegno di almeno 2,8 volte quello sociale) per andare in pensione in anticipo: ma quel requisito non è pensato per il gusto di tenere le persone al lavoro, bensì per impedire che finiscano in povertà”.

RIFORMA PATTO DI STABILITÀ/ "L'Italia tratti con la Germania, ecco cosa può ottenere"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA