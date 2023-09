Riforma pensioni 2023/ Focarelli (Ania): necessaria previdenza integrativa

LE PAROLE DI FOCARELLI (ANIA)

Secondo Dario Focarelli, “il tema delle pensioni è stato affrontato dall’Italia ormai da tanti anni, molto più rapidamente di quanto sia stato fatto in Francia, dove soltanto qualche mese fa si è arrivati ad una vera riforma delle pensioni. Quindi io credo che l’Italia abbia fatto un passo importante, diciamo, su questo tema”. Il Direttore generale dell’Ania, intervistato dal Giornale d’Italia, spiega però che “di fianco alla pensione pubblica è forse necessaria una previdenza integrativa. Su questo probabilmente l’Italia può fare ancora un po’ di più per arrivare a un livello pensionistico uguale a quello che avevano i nostri padri”. Maria Cristina Pisani, invece, Presidente del Consiglio nazionale dei giovani, ricorda, come riporta vivereroma.org, che “la pensione degli under 35 sarebbe intorno ai mille euro ed è dettata dalla bassissima retribuzione media che percepiscono, intorno ai 18mila euro e sotto i 12mila per gli under 25. E soprattutto dalla profonda discontinuità lavorativa”.

VERSO LA NADEF/ Giorgetti e il macigno degli interessi sul debito tolti alla manovra

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

In un articolo pubblicato su La Stampa, Elsa Fornero evidenzia che sembra che, “in tema di pensioni, il Governo si appresti a seguire una politica di cauto temporeggiamento, che consentirà ai ‘falchi’ di dire che la cancellazione della riforma del 2011 si farà comunque nella legislatura” e “ai più responsabili di vantare, anche nei confronti dell’Europa, affidabilità in materia di spesa pubblica, con la limitazione degli interventi alle situazioni più disagiate. E tra queste, nella triste classifica del disagio, le donne sono sempre in prima fila, insieme ai giovani”. L’ex ministra del Lavoro ricorda anche che “il rapporto donne-pensioni è da sempre molto più arduo di quello uomini-pensioni (con l’esclusione, forse, della pensione di reversibilità”.

SPY ITA/ 1. I nemici dell'accordo con Lufthansa "nascosti" a Bruxelles e Parigi

IL PESO PER LE DONNE

Questo perché “il lavoro delle donne è sempre stato, nella cultura italiana, secondario rispetto a quello dell’uomo”. E “in caso di occupazione, carriere spesso interrotte, per maternità e assistenza, e retribuzioni più basse hanno portato, anche con la vecchia e più generosa formula retributiva, a pensioni mediamente del 30 per cento circa inferiori a quelle maschili. Questa situazione è sempre stata ‘paternalisticamente’ riconosciuta a posteriori, per l’appunto, con più favorevoli condizioni di accesso al pensionamento. Una logica comprensibile che però diventa una trappola: non si riconosce la parità di condizioni nel mondo del lavoro ma si applica la politica del ‘contentino’ nell’età anziana, quando alle donne si chiede anche di supplire alla mancanza di servizi e di strutture di cura”.

FT vs GOVERNO MELONI/ Il cortocircuito (voluto) nell'alert su palazzo Chigi

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA