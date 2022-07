Riforma pensioni 2023/ Forse l’unica soluzione è quella di Tridico: ecco quale

Le idee per la nuova riforma pensioni per il 2023 sono ferme da ben quattro mesi. Un periodo fintroppo lungo, tanto che i Sindacati non vorrebbero prolungarsi più di molto. La soluzione più spaventosa è tornare alla riforma pensioni della Fornero, che ha già mosso paure e rancori in tempi precedenti.

I Sindacati in realtà, avrebbero il desiderio di approvare Quota 41, la riforma che garantirebbe l’uscita dal lavoro anticipato (indipendentemente dall’età), purché siano stati versati un minimo di 41 anni di contributi.

Riforma pensioni 2023: la proposta della Quota 41

L’unica soluzione da attuare riguardo la riforma pensioni 2023, che attualmente sembrerebbe più fattibile, è quella proposta da Pasquale Tridico, Presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero la pensione a due tempi.

Se si dovesse tornare alla Legge Fornero, nonché pensione d’anzianità, le condizioni sarebbero: anzianità contributiva minima pari a 20 anni e uscita dal lavoro a 67 anni.

Visto che a partire dall’anno 2035 il sistema previdenziale si baserà sul metodo contributivo, Pasquale Tridico suggerisce – in alternativa a quanto già proposto – quanto segue:

Mandare in pensione i lavoratori con età anagrafica di 63 o 64 anni, tenendo conto fino ai 67 anni d’età soltanto il rateo della pensione basata su sistema contributivo.

Dopo i sessantasette anni, si prenderebbe anche l’ulteriore parte contributiva. L’obiettivo è fare in modo che il sistema previdenziale diventi sostenibile e flessibile per le casse dello Stato.

Nel mentre che sul tavolo tra Governo e Sindacati si prenda una decisione, una soluzione plausibile potrebbe essere l’attuazione della pensione a due tempi.

La soluzione di Tridico potrebbe esser economicamente più sostenibile rispetto alla riforma Quota 41, infatti il primo anno si spenderebbero poco meno di 400 milioni di euro, favorendo l’uscita a 63 o 64 anni d’età in merito alla solta quota contributiva.

Due il pagamento si potrebbe svolgere in due tempi, cosicché le Casse dello Stato non debbano far fronte a delle spese esorbitanti.











