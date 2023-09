Riforma pensioni 2023/ Crescono le richieste per la flat tax al 7%

I DATI SULLA FLAT TAX AL 7%

Come noto, con la Legge di bilancio 2019 è stato introdotto un regime agevolato fiscale con flat tax al 7% per i titolari di redditi da pensione estera che decidono di trasferirsi nei piccoli comuni del Sud Italia. Come riporta Il Sole 24 Ore, rispondendo a un’interrogazione della Lega, il Mef ha fatto sapere che nel 2021 la maggior parte dei pensionati che hanno scelto questo regime (in tutto 286, contro i 159 del 2020 e i 61 del 2019) provenivano dal Regno Unito (73). Al secondo posto i tedeschi (60) e al terzo gli americani (35%). “Per quanto riguarda le regioni prescelte, nell’anno di imposta 2021 l’Abruzzo si è posizionato in cima alle preferenze (88 persone), seguito dalla Puglia (58) e dalla Sicilia (45). Al quarto posto la Sardegna (37 persone). Quanto poi ai comuni italiani in cui risultano i maggiori trasferimenti, sono Ceglie Messapica (in provincia di Brindisi) e Penne (in provincia di Pescara): ciascuno ha registrato sette beneficiari”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SAVINO

Intervistata da Fanpage.it,la sottosegretaria all’Economia Sandra Savino ha ricordato che “le pensioni minime sono un tema che sta caro a Forza Italia in modo particolare, perché il presidente Berlusconi è stato il primo in questo Paese a puntare sul loro aumento. Nella precedente manovra abbiamo già dato copertura per l’aumento per due anni. Dovremo ampliare questo provvedimento, ove possibile, e aumentarle ancora di un po’”. In questo senso ha anche spiegato che “facendo i calcoli, aumentare di un punto percentuale le pensioni – pari circa a 6 euro in più al mese nell’assegno – costa attorno ai 60 milioni di euro”. Riguardo ai giovani, ha evidenziato che “dobbiamo anche pensare a quando loro andranno in pensione. Dovremo raggiungere un patto generazionale su questo”.

LE DICHIARAZIONI DI TAJANI E NEVI

Restando in casa Forza Italia, il Segretario nazionale Antonio Tajani, ai microfoni di Rtl 102.5, ha spiegato che la Legge di bilancio “dovrà fronteggiare un’inflazione molto forte, tutelando il potere d’acquisto di stipendi e pensioni. Noi di Forza Italia ci batteremo per confermare il taglio del cuneo fiscale, la detassazione delle tredicesime e dei premi di produzione, cercando di aumentare le pensioni minime”. Invece, il portavoce degli azzurri, Raffaele Nevi, al Tg1 ha ricordato che “sulla manovra Forza Italia continua a chiedere il massimo sforzo al governo per recuperare più risorse possibili da destinare ad aumentare stipendi e pensioni. Questa è la nostra ricetta e siamo sicuri, che in questo momento, è quello che ci vuole”.

