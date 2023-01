RIFORMA PENSIONI 2023/ Fracassi (Cgil): mancano risposte dal Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FRACASSI (CGIL)

Secondo Gianna Fracassi, il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni rischia di essere “un incontro che genera altri incontri e non genera soluzioni”. Come riporta collettiva.it, la vicesegretaria generale della Cgil, parlando a Radio Cusano Campus, ha spiegato che “per sostenere famiglie e pensionati ad affrontare il caro vita c’è un grande silenzio, invece servirebbero risorse. Sull’idea di riforma delle pensioni non c’è una risposta”. La sindacalista ha anche evidenziato che “nella Legge di bilancio c’è un peggioramento di Opzione donna, c’è ‘quota 103’ che evita lo scalone ma non è un intervento di riforma, non c’è alcuna risposta per le pensioni di garanzia di giovani e precari e la questione della flessibilità in uscita. Questi sono tavoli pletorici, sono troppo affollati: è evidente che in quelle condizioni non si risolvono le questioni”.

INTERCETTAZIONI/ Le ragioni di Nordio mettono allo scoperto il fronte giustizialista

LE PAROLE DI SILVESTRI (M5S) E SCHLEIN (PD)

Intanto Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera, come riporta Ansa, ritiene “giuste le proteste delle donne sulle pensioni. Il Governo ha trasformato una misura importante come opzione donna in ‘discriminazione donna’ poiché ha ridotto drasticamente la platea delle beneficiarie e facendo vere e proprie discriminazioni per coloro che non hanno figli”. Il pentastellato sottolinea che “questo è un Governo che va a prendere i fondi dal taglio delle pensioni, da opzione donna, dai percettori del Reddito di Cittadinanza e che non vuole istituire un salario minimo”. Anche Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, come riporta l’agenzia Dire, ha evidenziato che “al Governo c’è una prima presidente del Consiglio donna che, anziché aiutare tutte le altre donne, le colpisce sulle pensioni e le discrimina a seconda del numero dei figli”.

Benzina, sciopero confermato 25-26 gennaio/ Minaccia utenti “pronti a stop del pieno”

