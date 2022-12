Riforma pensioni 2023/ Freni: “In serbo un altro piano per Quota 41”, cosa cambierà?

Manca sempre meno all’applicazione della riforma pensioni del 2023. Durante una intervista al Messaggero, Federico Freni, sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze, ha spiegato che il passo successivo di Quota 41 sarà quello di abolire il requisito anagrafico per uscire dal lavoro.

L’obiettivo è quello di rendere Quota 41 strutturale, situazione che potrebbe verificarsi già dal prossimo anno. Se così fosse, ci aspettiamo che i prossimi al pensionamento possano uscire dal lavoro una volta raggiunti i 41 anni di contributi versati, al di là della loro età anagrafica.

Riforma pensioni 2023: “Quota 41 è un metodo”

Viste le critiche rivolte in diverse occasioni alla riforma pensioni del 2023, Federico Freni, esponente del Governo, ha voluto confermare ciò che è stata in linea con la filosofia dell’esecutivo:

“La scelta è chiara. Quota 41 è un metodo, non uno spot. Solo ragioni di costo hanno richiesto l’inserimento di un coefficiente anagrafico a 62 anni, ma il futuro è verso l’azzeramento progressivo del limite di età. Quindi si potrà andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età“.

Ci auguriamo realmente che le cose vadano come ha “promesso” Freni. Chiaramente “verba volant, scripta manent“, e le sue parole sono state riportate per iscritto come da sue dichiarazioni. Nel 2023 il Governo avrà un intero anno per incontrare le parti sociali e trovare un accordo.

Per l’anno che verrà, potremo sfruttare l’opportunità della soluzione temporanea: chi soddisferà i requisiti di andare in stato di quiescenza, potrà farlo avendo versato i contributi per almeno 41 anni, e aver 62 anni di età.

Ancora non sappiamo se tutto ciò che ha dichiarato Freni verrà applicato nel breve o lungo termine. Quel che però crediamo che sia avveri, è che il Governo Meloni possa realmente trovare una soluzione adeguata. Anche su Opzione Donna, Federico Freni non ha fatto mancare le sue:

“Non era sostenibile economicamente nella versione conosciuta sino ad oggi. Vedremo di trovare una quadra migliorativa“.

