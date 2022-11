Riforma pensioni 2023/ Giorgia Meloni propone un incentivo per chi posticipa l’uscita

Il Governo Meloni puntualizza sulla riforma pensioni del 2023, quella che potrebbe essere la soluzione più adeguata per fare felici “tutti”. Visto che l’obiettivo è quello di rendere più flessibile l’uscita dal lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana potrebbe pensare ad un bonus per chi aspetterà la pensione.

Il punto ad oggi è soltanto uno: sarà possibile riuscire ad avere una certa flessibilità, a patto che si rivaluti Quota 41 trasformandola in una nuova Quota 102, e allo stesso tempo mantenere attiva anche Quota 103. Ma come sarà possibile riuscire a far tutto questo?

Riforma pensioni 2023: l’idea di Giorgia Meloni

Per la riforma pensioni 2023, Giorgia Meloni starebbe pensando di adottare un procedimento inverso: piuttosto che penalizzare, incentivare con bonus in busta paga, quei lavoratori che decidono di andare in un secondo momento, in stato di quiescenza.

Questa al momento, sarebbe l’unica soluzione per rendere l’uscita dal lavoro più facile. Il problema però è sempre lo stesso, essere in grado di far quadrare i conti grazie alla prossima Legge di Bilancio, nel quale si dovranno destinare molti fondi per garantire un buon sistema previdenziale ai lavoratori.

Ad oggi, rispetto ai 30 miliardi di euro messi sul tavolino, oltre due terzi (ben 21 miliardi di euro), sono risorse economiche da indirizzare esclusivamente al problema del caro–bollette. Dunque la manovra economica per il Governo Meloni si fa sempre più complessa.

Ad “aver la peggio” è Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze dell’Italia, a cui toccherà pensare una strategia che possa mantenere solida l’economia dello Stato, pur dovendo fronteggiare l’inflazione alle stelle e le risorse restanti per una nuova riforma pensioni del 2023.

La soluzione dettagliata di Giorgia Meloni, prevedrebbe un bonus in busta paga per chi vorrebbe continuare il lavoro pur avendo soddisfatto i requisiti pensionistici, a patto che:

Il calcolo contributivo venga fermato nel momento in cui il lavoratore avrà raggiunto il requisito pensionistico (Quota 102 o 103); Per ogni anno lavorato (post superamento dei requisiti pensionistici), in busta paga vi sarà una maggiorazione dello stipendio, sacrificando una parte del cuneo fiscale.

Una riforma pensioni che nel 2023 probabilmente, potrebbe piacere.

