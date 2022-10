Riforma pensioni 2023/ Giorgia Meloni vuole facilitare l’uscita dal lavoro

La riforma pensioni del 2023 diventa sempre più utopistica. Nonostante il Governo Meloni stia tentando di trovare una soluzione, allo stesso tempo ci sono esigenze più pressanti a cui pensare. Il carovita che distrugge la salute mentale degli italiani, bollette energetiche alla follia, l’inflazione che registra numeri mai vista prima d’ora.

RIFORMA DEL REDDITO DI CITTADINANZA/ L'occasione per creare veri servizi al lavoro

Di idee per contrastare la riforma pensioni Fornero ce ne sono parecchie. Il problema è soltanto uno, attuarle. Appena ottenuta la fiducia in Parlamento, Giorgia Meloni non ha perso tempo per parlare di Opzione Donna, APE Sociale e Quota 102, come soluzioni per mantenere una certa flessibilità pensionistica, pur uscendo “prima”.

SCENARIO/ Sapelli: dalla Meloni una spinta all'Ue contro l'asse Cina-Germania

Riforma pensioni 2023: “ci sono delle emergenze a cui pensare”

Sulla riforma pensioni del 2023, la manovra economica dovrebbe basarsi su qualcosa di solido, ma allo stesso tempo flessibile. A tal proposito, riportiamo le parole di Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana:

“Intendiamo facilitare la flessibilità in uscita con meccanismi compatibili con la tenuta del sistema previdenziale partendo, nel poco tempo a disposizione per la prossima legge di bilancio, dal rinnovo delle misure in scadenza a fine anno”.

Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ha ribadito che attualmente le poche risorse a disposizione di cui dispone il Governo, dovranno essere reindirizzate a misure che non possono essere rinviate.

SPY FINANZA/ Il rischio Afghanistan che l'Italia sta correndo

“Sarà necessario mantenere e rafforzare le misure nazionali a supporto di famiglie e imprese, sia sul versante delle bollette, sia su quello del carburante, un impegno finanziario imponente che drenerà gran parte delle risorse reperibili e ci costringerà a rinviare altri provvedimenti che avremmo voluto avviare già nella prossima legge di bilancio”.

La prossima Legge di Bilancio ha una sola regola: riuscire a sollevare dalla crisi tutta Italia, famiglie ed imprese incluse. Dunque il Governo Meloni dovrà pensare minuziosamente, sia alla riforma pensioni 2023 che alla manovra economica da attuare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA