Riforma pensioni 2023/ Gli svantaggi di Quota 103 di cui nessuno parla

Sulla riforma pensioni del 2023 occorre fare un punto. Con l’approvazione in Legge di Bilancio, molti contribuenti si domandano cosa sappiamo su Quota 103 e se vi sono delle restrizioni da dover conoscere o dei limiti che potrebbero influenzare o meno, l’uscita anticipata di un anno.

Prima che Quota 41 faccia la sua comparsa nel 2024, Quota 103 è già in atto e prevede l’uscita anticipata di un anno, riducendo di fatto, l’importo dell’assegno della previdenza sociale il cui impatto – non cambia certamente la vita – dipende dalla cifra mensile che sarebbe spettata al pensionato.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Meglio accedere a Quota 103 o restare al lavoro?

Riforma pensioni 2023: gli effetti di Quota 103

Con la riforma pensioni 2023 è stata approvata la Quota 103. Questo significa che oltre alla riduzione della cifra relativamente all’assegno pensionistico, il calcolo si baserà tenendo conto del coefficiente di trasformazione di fatto meno conveniente, dato che si tiene in considerazione l’età di 62 anni piuttosto che i 63, magari compiuti nel 2024.

RIFORMA PENSIONI 2023/ De Micheli (Pd): Governo non ha proposta sostenibile

Come accennato, l’impatto non sarà drastico, o comunque non cambierà la vita. Quello che però stabilisce quanto varia è la retribuzione economica, che andrà ad inficiare (di conseguenza), sull’assegno calcolato con un anno in meno di previdenza sociale.

Se la differenza è molto ridotta e contenuta, potrebbe aver più senso pensare che ci avremmo guadagnato in salute, tema che spesso viene sottovalutato. Ecco 3 elementi da valutare scegliendo la Quota 103:

In caso di pensione lorda oltre i 2.800€, l’assegno lordo sarebbe di questo importo minimo fino a quando non si saranno compiuti i 67 anni, visto che Quota 103 impone questo tetto massimo che include tutto il periodo dell’anticipo. I dipendenti statali che aderiscono a Quota 103, prolungherebbero la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto, che avrebbe validità a partire dai 27 mesi successivi all’uscita dal lavoro anticipata. Con Quota 103 non è possibile cumulare redditi da lavoro fino al compimento dei 67 anni.

Quest’ultimo punto è molto importante, perché il divieto si estende anche a dei lavoretti in giornata e con qualsiasi cifra (pur essendo ridicola).

Riforma pensioni 2023/ Come saranno superate le criticità di una quota 41 secca?

© RIPRODUZIONE RISERVATA