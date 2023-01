Riforma pensioni 2023/ Governo e Sindacati per aiutare i giovani: cosa si sono detti?

Neanche il tempo di aver approvato la fatidica riforma pensioni del 2023, che già si pensa ad una nuova e possibile riforma, quella tanto attesa e promessa diverse volte ai cittadini, ovvero una riforma previdenziale maggiormente strutturata, più flessibile ma che riesca a regalare le soddisfazioni dovute una vita dedicata al lavoro.

Per riuscirci, dobbiamo far presente che l’incontro si terrà tra le parti sociali della previdenza e Governo. Per quanto riguarda il Governo, partecipano la ministra del Lavoro, nonché Marina Calderone, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, ed infine il sottosegretario all’Economia, Federico Freni.

Per Cisl, Uil e Cgil, ci sono i segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. È presente anche Pasquale Tridico, ovvero Presidente dell’INPS.

Riforma pensioni 2023: sistema più equo e flessibile

Quello che non è stato fattibile con la riforma pensioni 2023, potrebbe essere introdotto a partire dalla prossima riforma. L’obiettivo di quest’ultima – che vorrebbero definirla prima dell’estate 2023 – è quello di mettere in atto un sistema più equo e maggiormente flessibile.

Uil, Cgil e Cisl, hanno pensato a delle proposte più avanzate, rendere l’uscita flessibile dai 62 anni e senza alcuna penalizzazione esplicita (quella implicita infatti, richiederebbe versare meno contributi e allungare il tempo dell’assegno).

Un’attenzione particolare andrà ai giovani, a cui si pensa a dare un futuro migliore. Per riuscirci, si potrebbe pensare ad una pensione di garanzia e consentire l’uscita con 41 anni di contributi versati, senza badare all’età.

Allo stesso tempo, i costi sono una piaga. La prossima riforma pensioni contrariamente a quella del 2023, dovrà essere stabile, equa e con maggiori sicurezze. Oltre a quanto già detto, si aggiunge l’obiettivo di sostenere meno spese possibili, in modo tale da non sperperare il capitale dello Stato.

Un’altra questione sul tavolino riguarda il limite di 2,8 volte la pensione minima. Le parti sociali vorrebbero abolirla, attualmente è in vigore per 3 anni di anticipo per coloro che godono del sistema contributivo.

