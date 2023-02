Riforma pensioni 2023/ Governo e sindacati si incontrano, Cgil e Uil, insoddisfatti

Che la riforma pensioni del 2023 sia temporanea, lo sappiamo tutti. Ci eravamo salutati con il rinvio dell’incontro tra Governo e parti sociali a lunedì 13. Come da proposta di Marina Elvira Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica Italiana, l’incontro c’è stato.

Ma cosa è nato dall’incontro tra Uil, Cgil, Cisl e Governo? La risposta in realtà delude anche noi, perché avremmo preferito ampliare l’argomento con novità molto più succose, invece ci ritroviamo a spiegare che il tema pensionistico resta ancora in ballo, se non qualche discussione sull’estensione di Opzione Donna.

Riforma pensioni 2023/ Aumenta la contribuzione dovuta dai pescatori

Riforma pensioni del 2023: quali sono le novità?

La riforma pensioni 2023 non apporterà grosse novità, anche perché per quest’anno quel che fatto è fatto. Post incontro tra parti sociali ed esecutivo, l’ansa ha fatto sapere che il Governo vorrebbe estendere Opzione Donna, con quattro mesi di anticipo per ciascun figlio, fino a massimo un anno per tutte le forme pensionistiche (sempre per le donne).

Pensione anticipata donne/ Grazie ai figli "via dal lavoro", l'intervento di Durigon

Attualmente tale proposta sarebbe presente nella riforma Dini, ma dedicato soltanto ai soggetti che si trovano nel sistema contributivo puro. Questa misura costerebbe 700 milioni di euro in più (rispetto a quelli già usati).

Questo è il problema principale per la sospensione di una decisione vera e propria, ovvero, si tratta di misura in fase di valutazione al vaglio dei tecnici del MEF e del Lavoro. Su Quota 41 nessun accenno. Per il pensionamento dei giovani invece, si è parlato di estendere una integrazione al minimo, cercando di riscuotere una pensione contributiva di garanzia.

Cgil e Uil, sono le parti sociali insoddisfatte dall’incontro tenutosi lunedì 13 febbraio 2023. Una proposta che non porta a nulla. Più positivo invece, la parte sociale Cisl. L’opposizione su Opzione Donna di Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil, che pensa si possa partire da una buona base, è chiara:

RIFORMA PENSIONI 2023/ Opzione donna, nuovi paletti in vista

“Se apriamo un tavolo e non riusciamo nemmeno a prendere un impegno su un intervento correttivo e limitato, ci chiediamo come si può affrontare una riforma più ampia a ambiziosa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA