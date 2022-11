Riforma pensioni 2023/ Governo Meloni propone incentivo di 10% in busta paga, cos’è?

Abbiamo appurato che la riforma pensioni del 2023 non ci sarà. Però, il Governo Meloni sembra esser deciso a dare il via ad una proposta relativamente ad una Quota 41 light, che consentirebbe ai lavoratori di poter andare in stato di quiescenza a 61 oppure 62 anni di età.

La decisione di applicare Quota 41 rivista è stata per consentire al Governo e sindacati, di trovare un accordo migliore per il 2023. In questo modo, possiamo dire che è stata una strategia al fine di evitare il ritorno alla riforma pensioni della Fornero e poter temporeggiare con una soluzione temporanea.

Riforma pensioni 2023: ecco l’incentivo interessante

Visto che la riforma pensioni del 2023 si baserà unicamente su questa proposta di Quota 41 ibrida, ovvero prendendo spunto dall’età pensionistica di Quota 102 (avendo almeno 64 anni e 38 anni di contributi) e la classica Quota 41, andare in pensione (indipendentemente dall’età anagrafica), avendo versato 41 anni minimo di contributi, vediamo il nuovo incentivo di cui parla il nuovo Governo.

Il Governo Meloni stava pensando di aumentare il 10% in più in busta paga, per tutti quei lavoratori che una volta raggiunta l’età pensionistica, volessero continuare a svolgere il lavoro senza andare pensione. Questo consentirebbe di approfittare delle competenze di chi ha lavorato una vita intera, e allo stesso tempo costare meno all’INPS.

Infatti, chiunque abbia raggiunto la sua età pensionistica, solitamente potrebbe uscire dal lavoro e far richiesta per percepire la sua previdenza sociale.

Pasquale Tridico, ha fatto presente che “non ci sono stime ufficiali sui conti previdenziali, vedremo quali saranno alla fine“. Intende dire che a fronte di queste novità, occorrerebbe un piano molto più dettagliato per stimare le uscite reali e comprendere se è realmente fattibile.

Un eventuale deficit economico comporterebbe soltanto dei problemi, più di quelli che stiamo affrontando. Dall’anno prossimo in poi scopriremo una vera e propria soluzione, senza badare a queste opzioni temporanee e blande.











