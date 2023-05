Riforma pensioni 2023/ La questione minime irrisolta

L’APPUNTO DELL’INAC-CIA

La Cia Toscana ricorda che dai dati dell’Osservatorio Inps emerge che “il 21,2% delle pensioni nel complesso è al di sotto dei 500 euro, dato che cresce al 23,2% per le donne. Si tratta di un dato che conferma la spia da tempo accesa dal Patronato Inac-Cia, che denuncia l’esposizione al rischio di povertà e indigenza per milioni di pensionati che hanno lavorato duramente per una vita e a cui non viene riconosciuta una pensione dignitosa”. Dunque, l’aumento a 600 euro delle minime varato con l’ultima Legge di bilancio “non risolve la questione portata al tavolo dal Patronato Inac-Cia, in quanto non consente la tutela del potere di acquisto delle famiglie. La novità è prevista nell’ultima manovra e mira ovviamente a garantire un maggior sostegno economico a chi non ha conseguito i requisiti previdenziali per trattamenti di ammontare più consistente”. Tra l’altro, l’aumento a 600 euro riguarda solo gli over 75 e non tutti i pensionati. E arriverà solamente a partire da luglio.

La Flp-Scuola di Foggia ricorda che nel decreto lavoro ci sono tre misure riguardanti le pensioni. La prima “consiste in una ricongiunzione dei contributi più onerosa”, con una maggiorazione, “in considerazione del combinato disposto tra gli oneri a carico del lavoratore che aumentano e una rivalutazione del montante contributivo che si riduce. Dunque, non proprio una bella notizia”. La seconda riguarda i lavoratori precoci, “che possono andare in pensione con la c.d. ‘quota 41’. Il decreto lavoro, infatti, “allarga da due a tre le uscite per i lavoratori precoci: oltre a quelle già previste del 31 marzo e del 30 novembre, sarà ora possibile l’uscita anche al 15 luglio, a condizione ovviamente di rientrare in una delle situazioni di disagio economico o sociale previste per l’Ape sociale”.

Quest’ultime sono: “essere disoccupati e da almeno tre mesi non percepire più assegni di disoccupazione; caregiver familiari di conviventi con disabilità o non autosufficienti; inabili al lavoro per almeno il 74%; soggetti rientranti in una delle categorie di lavoratori che svolgano mansioni gravose”. Infine, la terza misura è la proroga fino al 31 dicembre del 2025 del contratto di espansione, “che consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione. Dunque uno ‘scivolo’ attuabile però solo previo accordo sindacale, con l’azienda che andrà a pagare il costo della pensione maturata dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto fino al momento in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per la prestazione pensionistica vera e propria, anticipata o di vecchiaia”.

