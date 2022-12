Riforma pensioni 2023/ I canali previdenziali previsti per il prossimo anno

La riforma pensioni del 2023 conterrà una serie di canali previdenziali, che consentiranno momentaneamente (dalla durata di un solo anno), di poter godere di una uscita anticipata dal lavoro, con un numero minimo di contributi da versare.

La mappa dei canali di pensionamento viene presentata nella Legge di Bilancio del prossimo anno (2023). Si tratta nello specifico, di uscire dal lavoro a 62 anni di età avendo versato minimo 41 anni di contributi, grazie alla nota Quota 103 (con tutte le conseguenze del caso).

Riforma pensioni 2023: la mappa dei canali di pensionamento

La riforma pensioni 2023 ha già una sua mappa di pensionamento. Oltre a Quota 103, si prevede l’introduzione di Opzione Donna, che verrà rivista (come sta succedendo in questi ultimi giorni), per poi adeguarla all’Ape Sociale, e rivedere il percorso parlamentare per trovare una soluzione strutturale.

Le notizie le riportiamo dal sito ufficiale di Ipsoa, da cui si evince non solo la mappa di pensionamento appena strutturata e revisionata, ma si provvederà ad una soluzione più strutturata dal prossimo anno, grazie al metodo del dialogo sociale.

Il contenuto presente nel disegno di Legge di Bilancio del 2023, rappresenta in modo nitido la mappa flessibile in uscita dal lavoro (tutto questo dovrebbe esser già messo in a partire dal prossimo anno).

La riforma pensioni del 2023 seppur momentanea, potrebbe presentare dall’anno 2024, una riforma previdenziale maggiormente strutturale. Questo consentirà ai contribuenti, di poter restare più sereni e avere una certa continuità nell’ambito di pensionamento.

Sulla pensione di vecchiaia non cambierà nulla. Gli iscritti alla gestione previdenziale (obbligatoria), continueranno a rispettare i 67 anni di età, con 20 anni di contributi minimi da aver versato.

I lavoratori assunti da minimo 7 anni negli ultimi 10, in via dello stato di quiescenza per attività gravose, il pensionamento sarà accessibile a partire da 66 anni e 7 mesi, purché abbiano versato 30 anni di contributi.

