Riforma pensioni 2023/ La svolta necessaria al Pd dopo la Legge Fornero

Alla direzione nazionale del Partito democratico di lunedì ha partecipato anche il consigliere regionale calabrese Raffale Mammoliti che, come riporta ildispaccio.it, ha spiegato che sono stati “tantissimi i punti individuati dalla relazione della Segretaria, dal Pnrr, al piano casa, all’autonomia differenziata, alle politiche industriali, alla sanità, all’emergenza climatica. Saranno tenute iniziative per informare sui contenuti dei temi indicati ma soprattutto per far conoscere le proposte del Partito Democratico” e che “solo attraverso azioni concrete si può ridare slancio ad un nuovo Pd di sinistra, riformista e di governo condividendo il percorso di lavoro indicato dalla Segretaria che contribuisce a definire una linea politica chiara dopo tantissimi anni di governo del Paese senza aver vinto le elezioni e il varo di tantissimi provvedimenti targati Pd che hanno lacerato i rapporti con il nostro popolo come la riforma delle pensioni, dell’art. 18, delle province e della legge elettorale”.

RIFORMA PENSIONI, I DATI INPS

In un articolo pubblicato su Sanità 24, Claudio Testuzza spiega che “a più di sei mesi dalla loro entrata in vigore, due delle misure previdenziali più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio per l’anno 2023, ovvero il pensionamento flessibile ‘Quota 103‘ e Opzione donna, per motivi diversi non sembrano riscuotere sufficiente interesse da parte degli assicurati”. Infatti, per quanto riguarda Quota 103, l’ultimo monitoraggio dell’Inps sui flussi di pensionamento relativo al primo trimestre dell’anno evidenzia che “sono stati erogati complessivamente 174.610 trattamenti, segnando una diminuzione del 26,22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di cui meno del 30 % (51.583) sono riconducibili a forme di trattamento anticipato”.

OPZIONE DONNA IMPRATICABILE

Questi dati “indicano che la Quota 103 ha avuto un impatto significativo sulla scelta dei lavoratori di prolungare la loro attività lavorativa, probabilmente a causa dei requisiti più stringenti richiesti per accedere all’uscita anticipata”. Per quanto riguarda Opzione donna, poi, le cose vanno ancora peggio, visto che i dati parlano di sole 151 richieste “nel primo trimestre del 2023, rispetto alle 4.185 dello stesso periodo del 2022. Questa tendenza è ovviamente influenzata dalla stretta introdotta dall’ultima legge di bilancio sulla Opzione donna che di fatto ha reso impraticabile questa opzione”. Testuzza spiega anche che “sul problema delle difficoltà introdotte per questo tipo di uscita anticipata si è fatto carico anche lo stesso Governo che, sembra, stia valutando le restrizioni previste inserendo alcuni correttivi più favorevoli”.

