Riforma pensioni 2023/ La perdita che rischiano i dipendenti pubblici

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DI CSA-CISAL

Csa-Cisal, come riporta lametino.it, in una nota evidenzia che la misura di riforma delle pensioni contenuta nella Legge di bilancio che riduce le aliquote di rendimento della quota retributiva delle pensioni dei dipendenti pubblici “appare una misura fortemente iniqua e che penalizza in maniera ingiustificata le lavoratrici e i lavoratori degli Enti locali, fra cui la Regione Calabria”. “Questo governo, a livello nazionale, vuole massacrare le nostre pensioni con riduzioni economiche consistenti. Vuole trasformare la pensione retribuita a in contributiva per tutti i lavoratori pubblici assunti prima del 1996, con tagli enormi. Questo passaggio significa, come minimo, una perdita di 200 euro nella pensione. È una cosa inaccettabile”, è invece il duro commento di Cesare Hoffer del sindacato Nursing up della Provincia di Trento riportato da ildolomiti.it. Sulla vicenda Davide Giacalone, in un articolo sulla Ragione, evidenzia che “sarebbe sano che le regole non cambiassero cammin facendo, invece cambiano di continuo”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ZIGNANI

Interpellato da Adnkronos/Labitalia, Giuliano Zignani, presidente del Patronato Ital-Uil, evidenzia che “l’idea di una profonda e strutturale revisione della riforma Fornero continua a non essere praticata. Pertanto, di anno in anno, possono cambiare le condizioni per accedere alla pensione. È ciò che sta accadendo anche quest’anno. La manovra economica varata dal Governo, al momento, sembra aver peggiorato alcuni percorsi. Questo è uno dei motivi che ha indotto la Uil e la Cgil a indire una mobilitazione con sciopero”. “Cogliamo il senso di smarrimento e di incertezza che attanaglia molte persone, a partire da coloro che svolgono lavori gravosi, dalle donne impegnate anche nel lavoro di cura e da coloro che lavorano da oltre 40 anni”.

LE PENALIZZAZIONI DELLA NUOVA QUOTA 103

Ital-Uil evidenzia che “possiamo indubbiamente notare come si sia accentuato il restringimento dei criteri per accedere al pensionamento anticipato e le penalizzazioni che sono state previste nei confronti dei lavoratori e lavoratrici che compiono questa scelta”. Più nel dettaglio, “queste penalizzazioni agiscono sia dal punto di vista del calcolo di pensione, ora per Quota 103 totalmente contributivo, che nei limiti imposti all’importo per il periodo di anticipo pensionistico (importo di pensione non può superare quattro volte il trattamento minimo fino al raggiungimento dell’età della utile per pensione di vecchiaia). Vengono allungate anche le finestre per accedere a Quota 103, sembra infatti che nel 2024 potranno lasciare solo i nati fino ad aprile prossimo. Chi resterà al lavoro potrà invece beneficiare del bonus Maroni”.

