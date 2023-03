RIFORMA PENSIONI 2023/ I rendimenti in calo dei fondi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL RENDIMENTO DEI FONDI

In un articolo pubblicato su Affari & Finanza, inserto economico di Repubblica, viene spiegato che “lo scorrere del tempo fa un brutto effetto sui fondi pensione. Gli ultimi dati resi noti dalla Covip mostrano rendimenti in forte calo, per gli azionari e in misura minore per buona parte dei bilanciati, quando si allarga l’orizzonte dagli ultimi 10 anni agli ultimi 20 (a fine 2022). Va detto che la maggior parte dei fondi pensione ha ancora meno di vent’anni, quindi abbiamo per ora solo pochi dati disponibili in un tempo così lungo. Ma quelli che abbiamo sono sorprendenti: i fondi azionari vedono un drastico ridimensionamento dei rendimenti medi annui, a volte più della metà rispetto al dato degli ultimi dieci anni”.

IL CAMPANELLO D’ALLARME PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sembra, insomma, che molti fondi pensioni rendano “davvero poco rispetto al Tfr, che non presenta alcun rischio. Tra il 2001 e il 2021 ha reso in media il 2,3%, mentre non è ancora disponibile il dato Covip che termina al 2022, che certo sarà più alto. Negli negli ultimi cinque anni poi ha battuto ogni singola categoria, dall’alto del suo 3,3% medio annuo dell’ultimo quinquennio. Il miglior risultato lo fanno anche a cinque anni le gestioni azionarie, con un rendimento medio annuo intorno al 2%. Ma stanno anche loro. abbondantemente, sotto il Tfr”. Nell’articolo di Adriano Bonafede viene sottolineato che questi dati rappresentano “un campanello d’allarme, anche se è vero che 20 anni sono, per i fondi pensione, solo la metà della loro vita”. Tuttavia, il loro compito per il futuro previdenziale degli italiani è molto importante.

