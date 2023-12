RIFORMA PENSIONI 2023/ Calderone: confronto non si chiude con la Legge di bilancio

LE PAROLE DI CALDERONE

Come riporta Askanews, a margine della presentazione del bilancio di previsione 2024 dell’Inail, Marina Calderone ha detto che il confronto sulle pensioni e la sicurezza sul lavoro “certamente non lo chiudiamo” con la Legge di bilancio perché “abbiamo potuto fare degli interventi che erano condizionati dalla risorse a disposizione”, ma “confido che si possa invece costruire un percorso di riflessione più ampio, che è quello che stiamo facendo con tutti gli attori sociali e istituzionali”. Il ministro del Lavoro ha poi aggiunto: “Abbiamo assunto l’impegno nell’ambito della legislatura per arrivare a una ridefinizione del quadro pensionistico che metta insieme in modo coerente il patto tra generazioni guardando alle pensioni future dei giovani e anche, realisticamente, a tutte quelle condizioni in cui l’anticipazione dell’uscita dal lavoro è legata soprattutto alla gravosità delle attività svolte”.

LE PAROLE DI SBARRA

In un’intervista ad Avvenire, Luigi Sbarra spiega che “nonostante le limitate risorse, la manovra concentra le dotazioni finanziarie su misure di coesione, in linea con quanto rivendicato dalla Cisl ai tavoli di trattativa e nelle mobilitazioni di questi mesi”. Il Segretario generale della Cisl evidenzia che “sono state recepite alcune nostre proposte di modifica del famigerato articolo 33, in particolare si è fatta marcia indietro sui tagli previsti per chi matura i requisiti di vecchiaia, per chi esce entro il 31 dicembre di questo anno e per i lavoratori pubblici che vengono collocati in pensione a 65 anni”. Tuttavia, “rimane da affrontare il tema degli allungamenti delle finestre di uscita e le evidenti disparità di trattamento di aliquote e rendimenti tra le categorie pubbliche per l’accesso alla pensione anticipata, che temiamo aprano tanto contenzioso amministrativo”. Intanto, come riporta korazym.org, dall’ultimo Rapporto Censis emerge che “il 73,8% degli italiani ha paura che negli anni a venire non ci sarà un numero sufficiente di lavoratori per pagare le pensioni”.

RIFORMA PENSIONI, LA RELAZIONE ANNUALE DI FON.TE

Come riporta Il Sole 24 Ore, nella relazione annuale di Fon.te, il fondo pensione complementare per i dipendenti del settore terziario (commercio, turismo, servizi) e di quello dell’artigianato, si legge che “il tema delle pensioni si affaccia continuamente nel dibattito politico culturale del nostro Paese, tuttavia, permane una scarsa conoscenza di questo strumento di risparmio soprattutto tra le nuove generazioni”. E viene evidenziata “la necessità di trovare nuove soluzioni per garantire la sostenibilità finanziaria dell’intero sistema previdenziale e, al contempo, l’adeguatezza dei futuri trattamenti pensionistici”. Anche per questo, “la previdenza complementare non può più essere considerata solo ‘integrativa’, ma dovrà necessariamente essere direttamente interconnessa alla previdenza obbligatoria”.

IL RUOLO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Questo “in un’ottica di giustizia previdenziale che tenga conto, da un lato, della salvaguardia del patto generazionale che caratterizza il primo pilastro e, dall’altro, di fare in modo che l’accesso alla previdenza complementare sia alla portata di tutti e non dei soli garantiti, vale a dire coloro che hanno carriere più stabili e redditi più alti”. Anche perché, “solo trattando insieme il primo e secondo pilastro si può addivenire a meccanismi che assicurano trattamenti pensionistici adeguati alle attuali esigenze di lavoratrici e lavoratori”. Tra l’altro “sappiamo che soltanto una parte limitata dei circa 200 miliardi di risorse gestite dalla previdenza complementare viene destinata all’economia reale. Come noto, questa situazione, tipicamente italiana, non si riscontra in nessun altro Stato europeo”.

