Riforma pensioni 2023/ Leonardi (Uilp): pensionati ancora vessati

LE PAROLE DI LEONARDI

Elisa Leonardi, come riporta orvietonews.it, evidenzia che “la categoria dei pensionati, come abbiamo più volte sottolineato, è sempre stata vessata dai Governi italiani ma gli ultimi due hanno messo mano in maniera incisiva all’indicizzazione delle pensioni con tagli anche sostanziosi. Per non parlare dei mancati finanziamenti in materia di disabilità o della mancata rivisitazione della Legge Fornero per la flessibilità in uscita dal lavoro, che diventa anche più complicato e spostato in avanti. L’ultimo macroscopico taglio che emerge dalla manovra di bilancio è quello dei 350 milioni per l’attuazione della legge delega sulla disabilità, di cui mancano anche i decreti attuativi. Fondi che, tra gli altri, sarebbero finiti per coprire una parte dei conti del superbonus”. La Segretaria generale della Uilp dell’Umbria rivolge quindi “un appello a tutti i politici e i rappresentanti istituzionali dell’Umbria, in Regione, in Parlamento e in tutte le Istituzioni locali, affinché mettano in atto politiche in grado di sostenere gli anziani e le fasce deboli”.

Migranti, "accordo Italia-Albania non viola diritto Ue"/ Johansson: "Si applicano le leggi italiane"

RIFORMA PENSIONI, IL CONSIGLIO DELLA CORTE DEI CONTI

Nell’audizione parlamentare sulla Legge di bilancio, la Corte dei conti, come riporta Il Sole 24 Ore, ha suggerito al Governo di valutare l’opportunità di “convergere verso un’età di pensionamento anticipato uniforme con l’applicazione, per i “misti”, di appropriate correzioni del trattamento”. In particolare, “bisognerebbe chiedersi se in prospettiva, quando la quota di coloro i quali hanno iniziato a lavorare nel 1996 (contributivi puri) crescerà significativamente e diventerà più stridente lo scarto con il requisito di uscita (67 anni) di coloro che hanno iniziato a lavorare solo un anno prima, non sarebbe opportuno puntare a convergere verso una età di pensionamento anticipato uniforme con l’applicazione, per i ‘misti’, di appropriate correzioni del trattamento”.

RIFORMA PENSIONI/ La petizione per l'assegno di garanzia ai contributivi puri

LE STIME INPS SUI DIPENDENTI PUBBLICI

Il quotidiano di Confindustria cita anche le stime Inps secondo cui “entro i prossimi dieci anni fino a un terzo dei dipendenti pubblici andrà in pensione“. Infatti, sono “oltre 1,35 milioni i lavoratori della Pa che nel 2022 hanno superato i 55 anni. Si tratta di circa il 36% dei 3,7 milioni di persone che nell’anno ha avuto almeno una giornata retribuita. La forza lavoro invecchia velocemente con appena il 22,1% dei dipendenti che ha meno di 40 anni e appena il 6,75% meno di 30 e nei prossimi anni sarà determinante la politica di assunzioni per evitare che settori centrali a partire dalla scuola e dalla sanità restino a corto di personale. Ad aggravare il problema ci sono i molti casi di rinuncia di candidati ai concorsi pubblici”.

PATTO DI STABILITÀ/ "Bene l'alt dell'Italia, abbiamo un'arma negoziale contro l'austerity"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA