Riforma pensioni 2023/ L’avviso di Sbarra al Governo

IL COMMENTO DI SBARRA

A proposito delle misure di riforma delle pensioni contenute nella Legge di bilancio, il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra evidenzia che da quel che leggiamo “ci sarebbero misure restrittive e rigidità per le uscite con ipotesi di revisione di Ape sociale e di flessibilità per le donne. Dovessero essere confermate, registreranno la piena contrarietà della Cisl perché venerdì sera nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi il governo ci aveva assicurato che nel collegato alla manovra si sarebbe tenuto conto delle nostre sollecitazioni”. Restando in casa Cisl, Cosimo Piscioneri, Segretario generale della Fnp calabrese, chiede che “per il 2024 venga riconosciuto interamente a tutti i pensionati l’adeguamento all’inflazione, senza prevedere scaglioni che progressivamente erodono la somma cui si ha diritto: si ricorda, infatti, che l’adeguamento dovuto all’inflazione non costituisce un aumento delle pensioni, ma è il riconoscimento di un diritto derivante dai contributi versati. È fondamentale salvaguardare il potere di acquisto dei pensionati”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI NAPOLETANO

In un editoriale sul Quotidiano del Sud che dirige, Roberto Napoletano scrive che “ci vuole coraggio a continuare a stringere sulle pensioni, come ci chiede la Commissione europea nelle sue raccomandazioni specifiche e come è obbligatorio per un Paese che fa sempre meno figli e spende circa 350 miliardi l’anno per la previdenza che è pari a quasi il 17% del Prodotto interno lordo ed è la quota di spesa più alta al mondo. Questo coraggio c’è stato e, anno dopo anno, si sta tornando verso la legge Fornero riducendo sempre più la fascia di deroghe arrivando di fatto a quota 104 con un forte disincentivo per quota 103, e si investe sulla demografia continuando a incentivare fiscalmente chi fa figli. La quota 41 dei comizi estivi è morta e sepolta, meno male”.

Tuttavia, l’ex direttore del Sole 24 Ore sottolinea che manca coraggio sul fronte della riforma delle pensioni “e si vuole davvero pensare al futuro parlando il linguaggio della verità. Che vuol dire semplicemente ricordarsi sempre che, avendo in prospettiva meno gente che lavora, bisogna tagliare subito ogni forma di anticipazione nelle uscite se non si vuole poi arrivare per gli altri o alla insostenibilità o a tempi di lavoro eterni”. L’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero, interpellata da Lapresse, spiega di ritiene l’Ape sociale “una scelta solidaristica ed è giusto che non vada a pesare sui contributi del singolo, addossandoli alla fiscalità generale, in un’ottica di redistribuzione. Lo stesso vale per le donne in situazioni di cura delle persone o di disoccupazione”.

