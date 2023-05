Riforma pensioni 2023/ Anap: priorità adeguamento assegni all’inflazione

PER ANAP PRIORITÀ È INDICIZZAZIONE PENSIONI

Paola Montis, Presidente dell’Anap Sardegna, evidenzia come “l’inflazione e i rincari generalizzati fanno vacillare una delle colonne più robuste del welfare familiare: i pensionati la cui situazione è diventata insostenibile”. “Sappiamo che tantissimi anziani pensionati sardi sono costretti a vivere con un assegno mensile che non raggiunge nemmeno i mille euro significa condizione di povertà, anche secondo i parametri ufficiali. I conti sono oramai ingestibili e la loro situazione rischia di trasformarsi in una bomba sociale”, aggiunge la numero uno regionale dell’Associazione dei pensionati artigiani di Confartigianato. Secondo Montis, è “fondamentale che gli anziani non vedano eroso il proprio potere d’acquisto, quindi l’adeguamento delle pensioni all’inflazione deve essere una priorità e su questo fronte non si possono più chiedere sacrifici ai pensionati, come successo troppo spesso negli anni passati”.

Al Festival dell’Economia di Trento, come spiega Il Sole 24 Ore, si è tenuto un incontro dal titolo “Sostenibilità sociale, Diversity e Inclusion”, in cui Gabriella Berloffa, docente di Economia politica all’Università di Trento, ha ricordato che “nel 2070 ci saranno 11 milioni di italiani in meno, soprattutto in età lavorativa”. Tenuto conto che già oggi ci sono tre inattivi ogni due occupati, già tra vent’anni si arriverà a cinque inattivi ogni due occupati. E diventerà difficile avere un sistema pensionistico in equilibrio, visto che ci sarebbero meno persone a versare i contributi necessari al pagamento delle pensioni che nel frattempo saranno aumentate di numero a causa dell’invecchiamento della popolazione.

Diventa, quindi, importante, cercare di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, in particolare delle donne. Berloffa ha evidenziato che “il Pnrr da questo punto di vista è molto importante. Ci sono le clausole di premialità e di condizionalità a favore delle donne”. Infatti, le imprese che si aggiudicano i bandi legati al Pnrr devono destinare ai giovani under 36 e alle donne almeno il 30% dell’occupazione aggiuntiva creata in esecuzione del contratto. A un altro incontro del Festival, dal titolo “Allarme demografia in Italia”, Stefani Schrerer, professoressa di Sociologia all’Università di Trento, ha invitato a fare “attenzione alle disuguaglianze di coorte anche in termini di spesa pubblica che oggi sostiene la popolazione più anziana, con una quota significativa di spesa concentrata nelle pensioni, e non investe nel futuro”.

