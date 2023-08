RIFORMA PENSIONI 2023/ Il dubbio sull’incumulabilità per Opzione donna (ultime notizie 18 agosto)

RIFORMA PENSIONI, IL DUBBIO SU OPZIONE DONNA

Nell’ultimo numero de “L’esperto risponde”, supplemento settimanale del Sole 24 Ore, dedicato alla cumulabilità o meno delle pensioni con i redditi da lavoro viene spiegato che per quanto riguarda Opzione donna “nessuno si è pronunciato in merito alla possibilità o meno di cumulare la prestazione con i redditi da lavoro.

Una lettura rigida della normativa porterebbe a concludere che le lavoratrici in questione non possono cumulare la pensione con reddito da lavoro, dato che l’accesso avveniva con 35 anni di contributi e 58 di età (ora portati a 60). Si deve precisare, però, che la pensione liquidata con le regole del regime sperimentale non è una pensione conseguita nel regime contributivo”, per cui “una lettura logico-sistematica della norma dovrebbe far propendere comunque per la cumulabilità con gli altri redditi da lavoro dipendente e autonomo”.

I DATI DELLA UILPA

La Uilpa, intanto, evidenzia che “in un Paese in profondo declino demografico come l’Italia i giovani sono sempre meno; nonostante rappresentino una ‘risorsa’ sempre più scarsa, non viene però loro riconosciuto un valore economico corrispondente. L’ennesima dimostrazione arriva dai nuovi dati Eurostat sui neolaureati dai 20 ai 34 anni di età, che nel corso del 2022 hanno toccato un tasso di occupazione da record (82%), a valle di una robusta crescita (+7%) dal 2014”. Il sindacato spiega che “nonostante i laureati italiani non siano abbondanti (i 30-34enni laureati sono il 26,8%, contro una media Ue del 41,6%), i pochi disponibili non vengono valorizzati. E questa mancata partecipazione al lavoro mina anche le pensioni future dei giovani, assieme alla tenuta dello Stato sociale nei prossimi anni”.

