RIFORMA PENSIONI 2023/ Il fondo integrativo alimentato dall’Iva (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL FONDO PUBBLICO PER L’INTEGRATIVA

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore, Giorgio Di Giorgio ricorda che “anche se il ruolo della previdenza integrativa e complementare è cresciuto negli ultimi 15 anni, esso appare ancora insufficiente”, dunque “occorre creare un sistema che incentivi ulteriormente la creazione di nuovo risparmio previdenziale”. Per il Professore di Teoria e Politica Monetaria, “un ‘patto sociale’ tra cittadini-consumatori e Stato potrebbe portare alla creazione di un nuovo fondo pensionistico pubblico integrativo” alimentato “dalle spese di consumo e non dai redditi”. Di Giorgio fa riferimento alla proposta elaborata con i colleghi Domenico Curcio e Giuseppe Zito basata “sull’aumento dell’1% dell’aliquota Iva sugli acquisti di ogni bene e servizio, a fronte di un contestuale impegno da parte dello Stato di destinare il doppio del gettito ottenuto” all’accumulazione di risparmio previdenziale.

IL CASH FORWARD PER LA PREVIDENZA

Tale fondo dovrebbe essere gestito da “intermediari finanziari, vincitori di una gara pubblica. In concreto, si tratterebbe di utilizzare l’infrastruttura tecnologica già esistente e adoperata negli anni precedenti per il cosiddetto cash back, rovesciandone però la prospettiva e trasformandola in cash forward. Ogni acquisto di beni e servizi effettuato con mezzi di pagamento elettronici registrati consentirebbe al cittadino-consumatore di accumulare il 2% del valore speso in previdenza integrativa. Ne beneficerebbero in misura maggiore i soggetti più fragili dal punto di vista previdenziale, come i giovani, che hanno profili reddituali scarsi, ma scelte di consumo supportate dai mezzi economici messi a disposizione da genitori o parenti. Gli impatti sulla finanza pubblica sarebbero limitati e gestibili”.

