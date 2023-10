Riforma pensioni 2023/ Cida in difesa degli assegni

LE PAROLE DI CUZZILLA

Oggi a Milano si terrà l’iniziativa pubblica dal titolo “Siamo tutti lavoratori. Difendere le pensioni e riportare l’equità”. Il Presidente della Cida, Stefano Cuzzilla, spiega che “l’intento è quello di ripristinare la verità sui conti del bilancio pubblico proprio in vista della definizione della prossima manovra finanziaria”. Cuzzilla evidenzia anche che “chi lavora si trova a sostenere una pressione fiscale asfissiante e incurante delle dinamiche inflattive che nell’ultimo anno hanno impoverito cuori e portafogli, ingenerando una sfiducia diffusa rispetto al diritto a una pensione equa e congrua. Chi invece alla pensione è arrivato faticosamente, è raggiunto da interventi riduttivi dei propri assegni: contributi di solidarietà e misure di blocco o peggiorative del sistema di perequazione. Misure contro le quali ci siamo sempre opposti con azioni concrete, come la scelta di adire le vie legali che tuttora in alcuni casi stiamo perseguendo”.

Da un’indagine condotta dall’Osservatorio Mefop-Luiss di Mauro Marè, come spiega Il Mattino, emerge che “il 44 per cento degli under 35 ha una preoccupazione, su tutte: non poter avere una pensione adeguata. L’assegno per il futuro preoccupa più della perdita di lavoro oggi (40 per cento) o dell’impossibilità di comprare una casa (23 per cento)”. Tuttavia, in pochi versano per la pensione complementare e un terzo del campione “dice di non averci ancora pensato, ‘perché c’è tempo’ confessando indirettamente una scarsa conoscenza finanziaria, oltre che previdenziale. Non solo. Rispettivamente il 29% e il 24% sostiene di non avere abbastanza risorse finanziarie da destinare alla previdenza complementare e di non avere un contratto di lavoro stabile”.

Per i giovani, quindi, sembra esserci un problema relativo a scarse risorse nel presente che rende ancora più complicato averne un domani. Intanto, come riporta bergamonews.it, Elsa Fornero, ospite dell’Università di Bergamo, ha spiegato agli studenti che oggi sul welfare c’è una concezione lontana da quella con cui si è sviluppato in Europa il secolo scorso e questo pesa anche sulle aspettative dei giovani riguardo il loro futuro previdenziale. “Il problema è che nel tempo, per ragioni politiche, tutta l’attenzione è andata sul sistema pensionistico e altre voci – l’istruzione, la sanità, la famiglia – si sono ridotte. Ma i giochi si fanno all’inizio, non puoi rimediare a tutte le disuguaglianze precedenti nell’ultimo periodo della vita, quello del pensionamento”, ha detto l’ex ministra del Lavoro.

