Riforma pensioni 2023/ Il futuro è troppo incerto: le mosse del Governo per il 2024

Il cruccio più grande della riforma pensioni del 2023 è la forma penalizzante per i lavoratori e i pensionati. Il prossimo anno, il Governo Meloni dovrà muoversi tempestivamente per evitare il pasticcio di quest’anno: ritrovarsi fino all’ultimo, nella indecisione ed incertezza più totale sui passi da muovere.

La Premier Meloni si è fatta avanti spiegando che il prossimo anno vuole metter in piedi una riforma strutturale che possa evitare definitivamente un possibile ritorno alla riforma pensioni della Fornero. Dopo la nostra analisi dettagliata sulla riforma pensioni 2023 temporanea, ci chiediamo in che modo il Governo possa arginare il problema.

Riforma pensioni 2023: come si potrebbe arginare il problema?

La riforma pensioni del 2023 è stata ufficializzata in via “temporanea“, solo per evitare che la Legge Fornero possa tornare in vigore. Ma questo non significa che il nuovo Governo sia stato diligente o abbiamo preso la scelta migliore, perché i lavoratori penalizzati rimarranno sempre i pensionati.

Al momento la critica peggiore da parte dei sindacati è che “questa riforma temporanea non sta facendo altro che sfruttare i pensionati per poter fare cassa“. Noi ci auguriamo che queste osservazioni siano soltanto oggetto di “estreme ipotesi“, perché ci aspettiamo qualcosa di maggiormente affidabile e duraturo.

L’obiettivo dev’essere quello di far sì che i pensionati possano vivere nella loro serenità fisica e mentale, senza preoccuparsi del futuro, che al momento scuote timore nei confronti dei pensionati. Occorre che ci si basi su un sistema con le fondamenta della flessibilità e che eviti ogni forma penalizzante.

Certamente non è una impresa semplice, né tanto meno è possibile riempire di valanghe di critiche Giorgia Meloni e il nuovo Governo, dato che appunto è stato appena costituito. Ci vorrà il tempo necessario, ma entro l’anno 2024 sarà essenziale studiare una strategia più solida e chiaramente stabile.

La riforma pensioni del 2023 oramai è stata presa come scelta temporanea, ma per un futuro migliore occorrerà ancora tanto impegno.











