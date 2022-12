Riforma pensioni 2023/ Il Governo ha deciso: cosa cambia e le future intenzioni

Il Governo ha trovato la quadra per la riforma pensioni del 2023, che come ricordiamo, si tratta di una soluzione temporanea. Dal 2024 occorre una riforma strutturale, per mantenere una certa stabilità e favorire l’addio alla riforma pensioni della Fornero.

Questo cambiamento comporta una serie di modifiche a cui abituarsi, tra cui le novità sul Trattamento di Fine Rapporto e l’addio agli scaloni. Ma sono variazioni che avverranno con una certa gradualità.

Riforma pensioni 2023: cosa dobbiamo aspettarci?

Data la confusione su questa riforma pensioni del 2023, occorre fare una precisazione su cosa cambierà e quali modifiche dovranno aspettarsi i lavoratori per uscire dal lavoro.

Per fare chiarezza, ecco qual è il piano attuale che il Governo ha ideato per contrastare il problema delle pensioni:

Pensione di vecchiaia : occorre avere 67 anni di età e versare 20 anni di contributi.

: occorre avere 67 anni di età e versare 20 anni di contributi. Pensione anticipata : occorre aver versato 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne, e 42 anni per gli uomini (nessun requisito anagrafico richiesto).

: occorre aver versato 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne, e 42 anni per gli uomini (nessun requisito anagrafico richiesto). Quota 103: 62 anni di età e versare un minimo di 41 anni di contributi.

L’unico limite da rispettare per chi vorrà usufruire di Quota 103, sarà quello di non avere un assegno che sia maggiore di 5 volte il trattamento minimo dell’Istituto Nazionale della previdenza sociale.

Con Quota 103, non sarà possibile cumulare reddito da lavoro, bensì, si potrà scegliere di continuare l’attività lavorativa (o uscire anticipatamente), pur non versando i contributi sociali all’INPS.

Questa soluzione permetterebbe di avere un maggior profitto da lavoro, mantenendo un importo sull’assegno di pensionamento molto più sostenibile.

L’obiettivo di Calderone resta quello di eliminare gli scaloni. In una recente intervista, il Ministro ha sostenuto che “un sistema di forme di pensionamento integrate che consenta di individuare l’accesso a pensione più compatibile con le esigenze personali e sanitarie del lavoratore e al contempo di ricambio generazionale dei datori di lavoro”. Il tutto evitando il ripetersi di pericolosi “scaloni anagrafici”.











