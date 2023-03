Riforma pensioni 2023/ Il governo va verso la riconferma di quota 103?

Tra le opzioni al vaglio del governo Meloni, per quanto riguarda la riforma delle pensioni rientra anche la proroga di quota 103. Vediamo insieme quale sarà la prossima dell’esecutivo.

Come sappiamo la riforma pensioni 2023 è un punto di stallo e il governo, che contava di emettere una legge strutturale entro il mese di maggio, probabilmente riuscirà a malapena ad arrivare ad una bozza che verrà puntualmente modificata e poi fatta slittare nella Nadef 2023. Per questo l’unica soluzione sembra prorogare di un anno la legge strutturale sulle pensioni e rinnovare quota 103 anche per il prossimo anno ordinò di incorrere nella legge Fornero che sarebbe un vero e proprio problema per l’attuale governo.

CAOS MIGRANTI/ Molteni (Interno): Ong, scafisti, Sar, accordi Ue: ecco il nostro piano

Riforma pensioni 2023: perché il governo è costretto a riflettere

La riforma del sistema previdenziale infatti è stata sostenuta (e più volte modificata) soprattutto grazie alle pressioni della Lega e di Matteo Salvini che prima ha proposto quota 100, poi quota 102 e poi anche a causa della mancanza di coperture sia optato per una quota ibrida (quota 103) e che prevede la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età.

SCONTRO JET RUSSO-DRONE USA/ "O si fa la pace o il disastro totale incombe"

Il motivo per cui il governo si muove in maniera così ponderata sulle pensioni e che una modifica radicale che possa compromettere anche la liquidità statale e incrementare le spese pubbliche, potrebbero incidere sull’acquisto di titoli di stato oltre al patto di stabilità dell’Unione Europea che ha come fulcro centrale il settore previdenziale. Quindi la proposta di una quota 41 universale consentirebbe l’uscita anticipata dal lavoro dopo i 41 anni di contributi e che potrebbe essere attuata soltanto dal primo gennaio 2025 qualora il governo dovesse adottare un disegno definitivo della legge strutturale entro il 2024.

DIRETTIVA GREEN SULLE CASE/ "Interessi divergenti, si può rinviare come con le auto"

Riforma pensioni 2023: quota 103 verso la riconferma?

Per quota 103, il governo ha stabilito un tetto massimo che non potrà superare il quintuplo dell’assegno minimo e che dovrà essere rispettato fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, quindi fino ai 67 anni di età e 20 anni di contributi versati. Naturalmente se da un lato le maxi pensioni dovessero essere ghigliottinate con l’introduzione del tetto massimo, anche i giovani non avrebbero una maggiore garanzia visto che i 41 anni di contributi possono essere raggiunti soltanto da coloro che hanno una continuità contributiva.

In altri casi quindi il pensionamento potrebbe slittare anche fino ai 74 anni di età attualmente l’unica ipotesi che possa conciliare le due visioni, quella dei sindacati con la pensione anticipata è quella del governo con una minore spesa pubblica in modo da rispettare i piani europei è la proposta Tridico (ex Presidente dell’INPS, n.d.r.), quindi la pensione a due velocità che taglierebbe in media il 3% all’anno per quattro anni fino al raggiungimento dei 67 anni di età. Un correttivo alla legge Fornero che potrebbe in un qualche modo risolvere l’arcano sulla legge delle pensioni 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA