RIFORMA PENSIONI 2023/ Il peso dell’assistenza sulla previdenza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL RAPPORTO DI ITINERARI PREVIDENZIALI

Dal decimo Rapporto di Itinerari previdenziali presentato ieri emerge, come riporta Ansa, che la tenuta del sistema previdenziale “non desta preoccupazioni a patto però di compiere scelte oculate su anticipi ed età di pensionamento e di migliorare la politica industriale del Paese”. Nel nostro Paese è migliorato il rapporto attivi/pensionati, che nel 2021, grazie alla ripresa dell’occupazione, è stato pari a 1,421, in crescita rispetto all’1,384 del 2020. Secondo il Rapporto, il sistema pensionistico è in equilibrio, al netto dell’assistenza, “ma la stabilità rischia di essere minata dalle troppe eccezioni alla riforma Monti-Fornero, dall’incapacità di affrontare adeguatamente l’invecchiamento della forza lavoro e da livelli occupazionali da fanalino di coda in Europa per quanto in miglioramento”.

I NUMERI/ La spesa assistenziale raddoppiata con la povertà (a danno del lavoro)

LE PAROLE DI CUZZILLA

A proposito del peso delle spese assistenziali, Stefano Cuzzilla, Presidente della Cida, evidenzia, come riporta Il Denaro, che “prima di mettere le mani sugli assegni pensionistici o ragionare su ipotesi di riforma del settore, sarebbe bene separare i conti della previdenza da quelli dell’assistenza“, anche perché “abbiamo quasi la metà delle pensioni non coperte da contributi: parliamo di 7 milioni di persone assistite su 16 milioni di pensionati. La spesa per assistenza cresce al ritmo del 6% all’anno, quella per le pensioni frutto di contribuzione è in sostanziale equilibrio. Quindi non è vero che i conti pensionistici sono in rosso, è vero piuttosto che con le pensioni – frutto di una vita di lavoro – si sta finanziando un’altra spesa che altrimenti non si saprebbe come sostenere”.

Riforma pensioni 2023/ Cosa e quanto si perde con Quota 41?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2023/ Rischio incertezza con Quota 103 e Opzione donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA