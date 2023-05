RIFORMA PENSIONI 2023/ Il problema dei troppi pochi giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MASTRAPASQUA

In un articolo pubblicato su Libero, Antonio Mastrapasqua spiega che in tema di pensioni “il problema non sono i vecchi, ma i giovani che non ci sono. Bisognerebbe non indulgere in un ribaltamento di prospettiva. In una recente analisi si è visto che l’82% delle province italiane nel Sud del Paese registra ormai un numero superiore di pensioni, rispetto a quello dei lavoratori attivi. Troppi anziani? No, troppo pochi i giovani. L’inverno demografico si è abbattuto su un Paese dove il lavoro è sempre meno apprezzato, dove ha attecchito il verbo di chi ha predicato che lavorare ormai non è più necessario: ‘Ci basterebbe lavorare meno e vivremmo meglio’, Beppe Grillo dixit. Una cosa è certa: con questo trend le pensioni di tutti sono a rischio”.

IL PROBLEMA CHE RIGUARDA TUTTI

L’ex Presidente dell’Inps sottolinea che “il problema non si circoscrive alle aree dove il rapporto attivi/pensionati è più deficitario; riguarda tutti. E soprattutto i più giovani. Se non ci saranno più abbastanza lavoratori attivi, non ci saranno le risorse finanziarie per pagare le pensioni ai pensionati. Il sistema a ripartizione – il massimo della solidarietà tra generazioni e tra aree geografiche – funziona così. Ma va in tilt quando le culle si svuotano e quando il lavoro viene considerato un optional, con buona pace della nostra Costituzione”. Mastrapasqua aggiunge poi che “in questo orizzonte è inevitabile fare una considerazione sulla mutualità. Il rischio si distribuisce meglio se siamo in molti a doverlo condividere”.

