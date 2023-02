RIFORMA PENSIONI 2023/ Il problema delle troppe deroghe (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI SUGLI ASSEGNI IN PAGAMENTO

In un articolo pubblicato sul sito di Itinerari Previdenziali, Mara Guarino ricorda che “all’1 gennaio 2022 risultavano in pagamento presso l’Inps ben 399.686 prestazioni pensionistiche – comprese quelle ex Inpdap relative ai dipendenti pubblici – liquidate da 41 anni o più, e quindi erogate a persone andate in pensione nel 1980, o anche prima. Nel dettaglio, si tratta di 353.779 prestazioni del settore privato, fruite da lavoratori dipendenti o autonomi (artigiani, commercianti e agricoli), di cui 288.563 donne (l’81,6%) e 65.216 (il 18,4%) uomini, e di 45.907 pensione fruite da dipendenti pubblici, di cui 31.858 (il 69,4%) donne e 14.049 (il 30,6%) uomini, rappresentative dell’1,5% del totale delle pensioni Ivs della gestione Inps-settore pubblico”.

Si tratta di cifre “destinate a far riflettere su una delle principali criticità del nostro sistema, vale a dire l’elevato numero di ‘deroghe’ concesse nel tempo all’età legale di pensionamento”. In tal senso il Presidente di Itinerari Previdenziali Alberto Brambilla ricorda che “se con la riforma Monti-Fornero si è poi passati a un’eccessiva rigidità, è altrettanto vero che tra il 1965 e il 1990 si è persa la correlazione tra contributi e prestazioni, adottando requisiti di eccessivo favore” e “affinché il sistema resti in equilibrio, è essenziale un giusto rapporto tra periodi di vita lavorativa (e dunque anche di contribuzione) e durata del trattamento pensionistico, così da evitare decorrenze eccessive che penalizzino tutti quei lavoratori che accedono al pensionamento a età regolari e, ancora di più, le giovani generazioni”.

