RIFORMA PENSIONI 2023/ Il problema di Quota 103 per gli italiani all’estero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PORTA (PD)

Fabio Porta evidenzia che Quota 103 dimentica “i diritti degli italiani all’estero”. Si tratta, infatti, di “un pensionamento anticipato che teoricamente riguarda tutti i pensionandi italiani ma in realtà è inapplicabile a una gran parte degli italiani all’estero”. Il deputato del Pd eletto all’estero spiega che “il trattamento pensionistico in questione, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. Quindi “per aver diritto al trattamento anticipato è praticamente necessaria la formale cessazione del lavoro”.

QUOTA 103, L’OSTACOLO PER I RESIDENTI ALL’ESTERO

Il problema è che “all’estero l’età pensionabile del Paese di residenza potrebbe essere posticipata rispetto a quella italiana (62 anni in questo caso) e gli interessati sarebbero quindi costretti a continuare a lavorare all’estero, la nuova pensione anticipata italiana non verrebbe concessa anche se fossero perfezionati i requisiti contributivi ed anagrafici”. Per Porta si tratta di “un bel pasticcio. Sarebbe stato quindi opportuno che il legislatore avesse previsto una deroga per i residenti all’estero consentendo la possibilità di cumulare il pro-rata italiano con il reddito da lavoro percepito all’estero. Ma abbiamo oramai imparato che questa sensibilità non è appannaggio dei nostri Governi”. Vedremo se ci sarà un cambiamento di rotta nelle prossime settimane, con l’approvazione di questa deroga.

