Riforma pensioni 2023/ Il problema è al sistema: la rivelazione del Prof Marè

La riforma pensioni per il 2023 dev’essere adeguata non solo ai lavoratori con uscita dal lavoro anticipata, ma anche un cambiamento previdenziale che agevoli i giovani. Il problema attuale però, sembrerebbe esser a monte del sistema.

Il problema secondo il professore universitario Mauro Marè, è collegato ad un continuo cambiamento sul sistema previdenziale, che oltre ad esser deleterio, non consente ai partiti politici di aver pieno potere decisionale, visto che ciò potrebbe influire sulle elezioni elettorali.

Riforma pensioni 2023: le parole del professore Marè

Il professore Mauro Marè è intervenuto sulla vicenda riguardo la riforma delle pensioni 2023, spiegando che il problema va oltre i partiti, includendo anche il Sindacato.

Ecco infatti, le sue dichiarazioni:

“Si potrebbe dire lo stesso per il sindacato, portato a favorire gli iscritti (lavoratori più garantiti e pensionati). Se chi vota invecchia e di molto, le piattaforme politiche saranno inevitabilmente centrate sul welfare e i diritti pensionistici dei pensionandi o dei pensionati, poco sulle condizioni delle coorti più giovani – salari medi, tassi di partecipazione, tipo di occupazione, titolo di studio, ecc. Peccato che in un sistema a ripartizione, c’ è poco da fare, è una questione aritmetica, il legame tra attivi e non attivi è molto stretto: chi lavora (attivi) paga per chi è in pensione, per cui se i due gruppi cambiano di consistenza – o cambiano i salari medi, o si riduce la produttività o il tasso di crescita dell’ economia – non ci sono magie, questo si riflette inevitabilmente sulle risorse a disposizione dei non attivi – e l’ Italia non può certo usare il disavanzo per finanziare queste prestazioni”.

Secondo il professore infatti, l’adeguamento di una nuova riforma previdenziale andrebbe fatto tenendo in considerazione l’aumento del costo della vita, la crescita dell’inflazione, del PIL, come si evolve il mondo del lavoro e le aspettative di vita previste per il futuro.

