Riforma pensioni 2023/ Il programma di Fratelli di Italia: stop a pensioni d’oro

La riforma pensioni 2023 viene presentata nel programma “Fratelli di Italia“, con la proposta di aumentare l’importo della previdenza sociale in modo tale da garantire un minimo di solidità economica ai pensionati.

Uscire dal mondo del lavoro oggi, con un cedolino pensionistico minore di 1000 euro potrebbe causare dei problemi non indifferenti. Il carovita sta aumentando l’inflazione, motivo per cui bisogna correre ai ripari.

Riforma pensioni 2023: la proposta di Fratelli di Italia

Il programma di Fratelli di Italia della riforma pensioni 2023 propone quanto segue:

“L’innalzamento delle pensioni minime e sociali” e “L’aumento strutturale e progressivo delle pensioni di invalidità, che non potranno essere inferiori ad altre forme di assistenza sociale”.

Il partito di Giorgia Meloni è stato votato il 26% dalle preferenze. Tra le altre proposte rientra la possibilità di uscire con flessibilità dal mondo del lavoro, facilitando l’accesso alla pensione.

L’obiettivo è quello di facilitare il ricambio generazionale, per evitare che ci si ritrovi al lavoro con un’età troppo avanzata, dove le difficoltà lavorative con il passare degli anni saranno pressoché inevitabili.

Sul documento del partito Fdl si legge ancora le possibili intenzioni della riforma pensioni 2023:

“Di un meccanismo di solidarietà intergenerazionale, con agevolazioni fiscali per i percettori di redditi di pensione e per gli over 65 che sostengono oneri in favore di parenti under 36, diretti e indiretti per spese sanitarie, istruzione scolastica e universitaria, pratica sportiva dilettantistica, canoni di locazione per uso abitativo, acquisto della prima casa”.

Non sono ancora chiare le disposizioni previste per le cosiddette “agevolazioni fiscali“, che vengono riportate sul documento sopra citato. All’interno del programma di Fratelli di Italia si leggono ancora le intenzioni del partito politico:

“Incentivare attività di housing sociale di coabitazione tra over 65 e la coabitazione intergenerazionale”.

Uno dei punti salienti del Governo Meloni sarà il problema delle pensioni d’oro. Con la prossima riforma pensioni del 2023 speriamo vengano limitati gli importi eccessivamente alti ai danni dello Stato.











