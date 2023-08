RIFORMA PENSIONI 2023/ In crescita i medici che vanno in quiescenza (ultime notizie 2 agosto)

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELL’ENPAM

Italia Oggi, dopo aver analizzato alcuni dati del Centro studi dell’Enpam, la cassa previdenziale di medici e odontoiatri, evidenzia che “la schiera dei ‘camici bianchi’ che vanno in pensione, nel nostro Paese, è sempre più folta: dal 2014 al 2022, infatti, i trattamenti ordinari (quelli, cioè, corrisposti in virtù del raggiungimento dei requisiti anagrafici, o contributivi) hanno registrato un’impennata del 257%, a cui, nell’ultimo triennio, potrebbe aver dato man forte lo scoppio della pandemia. E, soltanto l’anno scorso, la spesa per prestazioni previdenziali effettuata dall’Enpam” è stata pari “a 2 miliardi 670 milioni e 664.965 euro (+14,44%, al confronto con le uscite del 2021)”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Il coraggio che manca per i veri provvedimenti necessari

LE PAROLE DI OLIVETI

Sul quotidiano economico vengono riportate anche alcune considerazioni del Presidente dell’Enpam Alberto Oliveti. Tra queste il fatto che l’aumento dei pensionati tra i medici era previsto, vista “la nutrita coorte dei nati negli anni ’50”, già “prima dell’avvento del Covid-19”, che, però, “potrebbe averlo un po’ accelerato”. Guardando alle “singole gestioni dell’Enpam, tra quanti esercitano la medicina generale i pensionati sono cresciuti in un anno del 12%, con un’’escalation’ del 503% a partire dal 2014; per quel che concerne, invece, la libera professione (la ‘Quota B’) la spesa dell’Enpam per i trattamenti è stata superiore del 21,33%, rispetto al 2021 (pari, cioè, a oltre 304,4 milioni 304.487.837,84) e, se nell’ultimo anno, il numero di chi è andato in quiescenza ha fatto un salto in avanti del 5,43%, l’incremento, però, è del 265% dal 2014”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Il riscatto della laurea diventa più caro

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni 2023/ In Francia è già caos: cosa potrebbe accadere in Italia? (31 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA