Riforma pensioni 2023/ In Francia aumento dell’età, Macron da solo contro i partiti

La riforma pensioni del 2023 in Francia preoccupa tutti i cittadini del Paese estero. Un problema che non accomuna a quanto pare soltanto l’Italia, ma anche i futuri pensionati dell’Europa occidentale, che sono combattuti tra le opinioni ed esponenti politici.

Di recente, proprio in vista di alcune revisioni previdenziali, abbiamo esposto la preoccupazione del Presidente Francese, Emmanuel Macron, che si è detto impaurito per una possibile rivoluzione sociale. Dopo l’ennesimo dibattito politico, sindacati e Governo francese sono ufficialmente sul piede di guerra.

Riforma pensioni 2023: cosa sta accadendo in Francia?

La riforma pensioni del 2023 in Francia, ha smosso letteralmente i sindacati, che non hanno fatto in tempo per esprimere il loro dissenso sulle eventuali modifiche da apportare al sistema pensionistico.

I sindacati francesi si stanno mobilitando insieme all’estrema sinistra e all’estrema destra, passando da Jean–Luc Mélenchon a Marine, per schierarsi contro l’idea di innalzare l’età pensionabile, portandola da 62 a 64 anni di età.

In questo modo, si sopprimerebbero tutti quei regimi speciali che attualmente sono in vigore e che sono destinati ad operai dell’industria energetica, agli impiegati presso gli studi notarili ed infine, ai dipendenti pubblici appartenenti al settore dei trasporti e della Banca di Francia.

Il primo ministro francese, Élisabeth Borne, nel Disegno di Legge, ha proposto che per accedere alla pensione (pur essendo giovanissimi), si dovranno versare almeno 43 anni di contributi. Questo significherebbe penalizzare i giovani, che per andare in pensione dovranno attendere moltissimo tempo.

A seppellire (probabilmente), questa penalizzazione, la proposta di aumentare la pensione minima a 1.200€ al mese. Sarebbe proprio grazie a questa manovra finanziaria che il Governo sarebbe in grado di accantonare 18 miliardi di euro che riuscirebbero – almeno in parte – a risanare il buco previdenziale delle casse francesi.

Situazione difficile quella della riforma pensioni del 2023 in Francia, dove Macron, definitosi “liberale“, dovrà scontrarsi con i Repubblicani (partito di centrodestra), che appoggia questa riforma.











