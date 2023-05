Riforma pensioni 2023/ Il nuovo coefficiente di rivalutazione del Tfr

IL NUOVO COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE TFR

Come riporta Il Sole 24 Ore, “ad aprile il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è 0,626904”. Infatti, “l’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istituto nazionale di statistica, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è al valore di 118,4” e “tramite i dati resi noti ieri dall’Istituto di statistica è possibile calcolare il dato del trattamento di fine rapporto, introdotto dalla legge n. 297/82. Il calcolo viene fornito mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell’anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali. Secondo quanto stabilito dal codice civile (art. 2120) il trattamento di fine rapporto accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell’aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (colonna rival. 75%) e l’1,50 % annuo, frazionato su base mensile”.

Come ricorda Italia Oggi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto relativo “all’incentivo per il posticipo del prepensionamento a favore dei dipendenti, pubblici e privati”. Di fatto, quindi, “chi, avendo i requisiti, rinuncia alla ‘pensione anticipata flessibile’, cd quota 103, può intascare, in aumento dello stipendio, la trattenuta contributiva operata dal datore di lavoro in busta paga”. In particolare, “il lavoratore: continua a lavorare invece di mettersi prima a riposo con quota 103; non paga più i contributi in busta paga (in genere pari al 9,19%) e il relativo importo, tolte le tasse, finisce nel netto busta paga. L’incentivo, stabilisce il decreto, perdura fino a quando il lavoratore non si mette in pensione o, comunque, fino a 67 anni d’età”.

L’EFFETTO DEL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Va però detto che per usufruire di questo incentivo bisognerà presentare domanda all’Inps e bisognerà, quindi, attendere le relative istruzioni. Interessante, anche notare che, “in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della quota parte di contributi a carico del lavoratore già oggetto di esonero. Caso evidente è il vigente ‘cuneo’ che, appunto, riduce i contributi a carico dei dipendenti con retribuzione lorda fino a 2.692 euro mensili, cioè 35.000 annui: 3% fino al 30 giugno e 7% da luglio a dicembre se la retribuzione non supera 1.923 euro mensili (25.000 annui); 2% fino al 30 giugno e 6% da luglio a dicembre se la retribuzione supera 1.923 ma non 2.692 euro”. Dunque, in questi casi, “il nuovo incentivo potrà al massimo valere il 6,19% fino al 30 giugno e il 2,19% da luglio”.

