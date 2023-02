RIFORMA PENSIONI 2023/ Inflazione, un impatto anche sulle casse previdenziali

RIFORMA PENSIONI, L’IMPATTO DELL’INFLAZIONE

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Paolo Giuliani evidenzia che l’inflazione non impatterà solo sui conti dell’Inps, visto che “quasi tutti gli enti di previdenza riconoscono l’adeguamento all’inflazione (generalmente l’indice Foi) per le pensioni che corrispondono. I meccanismi non sono omogenei: in alcuni casi l’adeguamento è in misura piena, in altri per scaglioni di reddito di pensione, in altri ancora con aliquota secca in base all’importo del trattamento erogato”. In ogni caso, “è prevedibile che l’inflazione avrà un impatto significativo sull’uscita per pensioni delle casse, ma il livello robusto dei patrimoni, nonostante l’andamento non favorevole dei mercati nel 2022, consentirà di sostenere le uscite”.

LA SITUAZIONE DELLE CASSE

In effetti, aggiunge il giurista, “da un esame delle proiezioni attuariali degli enti di maggior peso non emerge, almeno nel medio-lungo periodo, alcuna situazione di squilibrio”. Tuttavia, “nel caso in cui il fenomeno si stabilizzasse su livelli elevati anche per i prossimi anni e soprattutto se si avviasse una spirale recessiva con effetto sul livello dei redditi dei professionisti, non è escluso che alcune casse potrebbero essere costrette quanto meno ad aumentare le aliquote di prelievo, se non ad adottare riforme strutturali. E se si optasse per il metodo di calcolo contributivo, questo potrebbe comportare, anche se non nel breve periodo, un incremento dei trattamenti di pensione. Perché gli enti di previdenza dei professionisti non beneficiano di finanziamenti pubblici, ma devono le loro entrate unicamente ai contributi obbligatori versati dagli iscritti”.

