RIFORMA PENSIONI 2023/ Ipotesi portalettere tra lavori usuranti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INTERPELLANZA DI MARI

Come riporta Ansa, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Franco Mari ha presentato un’interpellanza in commissione Lavoro per chiedere che la professione di portalettere sia inserito tra le attività usuranti con le relative agevolazioni sul fronte dell’accesso alla pensione. “Sarebbe doveroso riconoscere la qualità usurante di questo lavoro che si svolge tutto all’aperto, in mezzo al traffico urbano, e comporta diverse patologie come artrosi, ernie, bronchite, polmoniti e purtroppo molte altre”, spiega il deputato. Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, rispondendo all’interpellanza ha detto che questa ipotesi è sul tavolo del Governo. “Mi auguro vivamente che si procede lungo la strada accennata da Durigon e che il suo intervento non sia stato improvvisato”, ha quindi aggiunto Mari.

RDC/ Assegno unico e proposte Saraceno, 2 "leve" per fare una buona riforma

LE PAROLE DI TRIDICO

Intanto Pasquale Tridico, ospite di Sky Tg24 Economia, ha evidenziato che la possibilità per i giovani di prendere la pensione “è condizionata al fatto che i giovani abbiano carriere lavorative costanti con salari adeguati. Se i salari di oggi venissero incrementati a 9 euro in termini di unità oraria”, come viene ipotizzate nelle proposte di legge per introdurre il salario minimo, “avremmo una pensione oggi più alta del 10%”. Il Presidente dell’Inps ha aggiunto che “se i giovani avranno delle retribuzioni più alte, adeguate e carriere più stabili avranno certamente la pensione. Ma stanti così le cose molti giovani avranno pensioni molto basse e rischiano di superare i 70 anni per averla”.

SPY NOMINE/ I guai linguistici di Donnarumma avvicinano Scaroni a Enel

