Riforma pensioni 2023/ Il problema degli importi degli assegni

LA PREOCCUPAZIONE DI CGIL E CNA PENSIONATI

Come riporta l’edizione senese de La Nazione, Alberto Rossi, Presidente della locale Cna Pensionati, esprime preoccupazione “per quei temi nazionali che vanno a incidere sui pensionati, così come lo siamo per il Paese e per il nostro comparto nazionale e locale. Il nostro sistema sanitario sta andando alla deriva, sempre più oggetto di privatizzazioni. Gli aumenti minimi delle pensioni, dopo oltre 10 anni, sono stati riassorbiti dall’inflazione dell’otto, nove per cento, con alcuni aumenti di natura speculativa”. Restando in Toscana, il Segretario generale regionale della Cgil, Rossano Rossi, evidenzia invece la necessità di “definanziarizzare l’economia, rilanciare i mercati interni, aumentare con meccanismi di indicizzazione salari e pensioni e soprattutto garantire un controllo del pubblico sui settori strategici dell’economia come i settori energetici, le reti infrastrutturali materiali ed immateriali, gli ambiti della sanità e dello stato sociale assieme ai beni comuni, dall’acqua all’energia”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LEONARDI

La segretaria regionale della Uil Pensionati umbra, Elisa Leonardi, spiega che “abbiamo letto nei giorni scorsi che il Governo ha chiesto ad Inps alcune simulazioni per capire dove e quanto prelevare dalle indicizzazioni. Dal taglio della rivalutazione delle pensioni superiori a quattro volte la minima, l’Esecutivo ha già ottenuto 10 miliardi netti nel triennio 2023-2025”. La sindacalista evidenzia, come riporta umbria7.it, che “serve dunque capire quale sia davvero l’obiettivo del Governo, al quale chiediamo di rinunciare a tutte le bandierine sul tema previdenziale, al fine di assicurare flessibilità di accesso alla pensione a 62 anni, ragionare sull’assicurare una pensione ai giovani e far tornare ‘Opzione donna‘ in versione originale, di pari passo con la rivalutazione delle pensioni in essere”.

LA BATTAGLIA UIL SULLE INDICIZZAZIONI

La sindacalista ricorda anche che sono necessari “interventi seri e non ulteriori tagli, e che la Regione e gli enti locali, di pari passo, supportino sempre di più le fasce deboli, smettendo di utilizzarle come bancomat. Come Uil abbiamo avviato le cause pilota contro il taglio della rivalutazione delle pensioni quattro volte superiori al trattamento minimo”. Infatti, il sindacato ha recentemente depositato “diffida all’Inps e adesso procederemo alla seconda fase, con l’invio delle cause ai diversi Fori competenti, con l’obiettivo di arrivare alla Corte costituzionale. Il tutto senza dimenticare, ovviamente, le pensioni più basse per le quali chiediamo l’ampliamento della quattordicesima e l’incremento delle somme per chi già la riceve e la riduzione delle tasse”.

